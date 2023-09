La posibilidad de que el gobierno nacional avance con una eliminación del Impuesto a las Ganancias, expresada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recibió hoy el respaldo de sindicalistas y las críticas de dirigentes de la oposición, entre ellos la aspirante a la primera magistratura por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.



El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, consideró que la iniciativa "es una respuesta a la sociedad y plantea un buen camino".



En declaraciones a Radio 10, Palazzo dijo también que la posibilidad de que se elimine el Impuesto forma parte de "proyectos que, más que a la campaña (electoral), apuntan a la sociedad, que estaba esperando respuestas de este gobierno".



"Si soy Presidente, los trabajadores no van a pagar el impuesto a las Ganancias. Y yo no soy como (el expresidente Mauricio) Macri porque lo vengo bajando: arrancamos con 2,4 puntos. Dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de Ganancias" al Congreso, adelantó anoche Massa en una entrevista concedida a C5N



El ministro de Economía, inclusive, abrió la posibilidad de que envíe un proyecto legislativo de ese tipo "por ahí antes" de que, en caso de ganar las elecciones nacionales del 22 de octubre, llegue a la presidencia.



Según Palazzo, en el tramo final de la campaña electoral con miras a los comicios presidenciales, Massa empezó "a mostrar sus cartas" y "lo hace con sus propuestas", a lo que agregó: "Ésta (en referencia a la eliminación del impuesto a las ganancias) es una muy buena".



En coincidencia con lo que sugirió Massa, el líder de La Bancaria consideró que el postulante presidencial de UxP "podría no esperar a la elección" para poner en vigencia la medida.



"Se puede presentar ahora y la gente lo debe salir a apoyar en la calle", completó Palazzo.



También el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, celebró el anuncio hecho por Massa porque "generó expectativas" en los trabajadores.



"Es una noticia que los trabajadores esperamos desde hace mucho tiempo. Así que este anuncio contiene todas nuestras ilusiones y expectativas", destacó en declaraciones a C5N.



Furlán mencionó que "si bien es cierto que Massa viene trabajando hace tiempo y ha estado moviendo el mínimo imponible" del impuesto "para minimizar el impacto que tiene sobre el salario de los trabajadores", el anuncio hecho público por el ministro de Economía "fue tomado por cada una de las organizaciones sindicales de manera positiva".



"Los trabajadores -anunció el secretario general de la UOM- estamos con la predisposición de acompañar y movilizar al Congreso para que se garantice el voto afirmativo cuando el ministro (Massa) presente el proyecto de ley", remarcó.



Días atrás, por medio de dos decretos, Massa había formalizado el aumento, a partir del 1 de agosto, del mínimo no imponible de Ganancias hasta llegar a $700.875 mensuales para trabajadores en relación de dependencia. Además, había definido el incremento de las escalas del gravamen en un 35%. Las medidas en conjunto representaron un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores.



Desde la oposición, en tono irónico respondió la candidata presidencia de JxC, Patricia Bullrich, al afirmar: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy".



Por medio de su cuenta en Twitter, la postulante presidencial opositora le preguntó al ministro de Economía "por qué no lo hace ahora".



En la misma línea se expresó el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo cuando, en declaraciones a CNN Radio, destacó que "para bajar impuestos" no es necesario presentar un proyecto de ese tipo en el Congreso.



Ritondo aprovechó para cuestionar al Gobierno nacional por haber creado "28 de los 167" impuestos que rigen en el país, y sostuvo: "No se trata de Ganancias sí o no, sino rever una fórmula fiscal diferente".



Al margen del debate acerca del impuesto a las Ganancias, el secretario general de la UOM, opinó también sobre algunas de las medidas económicas propuestas por la oposición y dijo que generan "estupor" entre los asalariados.



En especial, Furlán se refirió a las iniciativas hechas públicas por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como la dolarización de la economía, una drástica reducción de la estructura del Estado y la reforma laboral, tres propuestas que a su criterio "generan estupor" entre los trabajadores.



"Milei ha dicho, sin ponerse colorado, que viene a modificar los convenios colectivos de trabajo y la ultraactividad. Que su intención es congelar los salaros de los jubilados porque generan déficit fiscal. Con estas propuestas, los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de concretar nuestros sueños ni nuestros objetivos", aseveró el sindicalista.



Furlán, en contraposición, resaltó que Massa fue tomando "medidas parciales que ayudaban a modificar el piso" del impuesto a las Ganancias, pero estimó que plantear la erradicación del gravamen es algo que "va en el buen sentido porque permitirá incrementar los ingresos" de los asalariados".



Los trabajadores que sean beneficiados por la medida que anunció el ministro de Economía -expresó Palazzo- no van a fugar el dinero, sino que lo van a ingresar en el consumo. De esta forma, se mejorará el circuito virtuoso de la economía", señaló el sindicalista bancario.