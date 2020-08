Un infectólogo advierte que las Fiestas no se podrán celebrar en familia ni con amigos. Omar Sued, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, advirtió que hasta que no haya una vacuna para el coronavirus, las reuniones sociales no se podrán llevar a cabo.

Sued, quien es uno de los asesores del Gobierno, intentó poner paños fríos de cara a las Fiestas de fin de año, ante la posibilidad de que miles de familias se reúnan para celebrar.

En una entrevista ofrecida a un medio radial, Sued planteó: “No vamos a poder hablar de reuniones sociales en lugares cerrados hasta que esté la vacuna. La Navidad con 50 personas reunidas no va a pasar, porque la clave es cuidarse”.

Asimismo, el especialista hizo mención a las reuniones sociales al aire libre, afirmando que estas también pueden ser un foco importante de contagio del virus: “Si te juntás en la vereda a charlar y tomar una cerveza con tus amigos, te vas a contagiar de todas maneras”, al tiempo que puso como ejemplo los rebrotes en algunos lugares como la Villa 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires, y Villa Azul en Quilmes.

Sin embargo, el infectólogo se mostró optimista y a la vez cauto de cara al desarrollo de una vacuna: “No hay seguridad de que funcionen al 100 por cien, hay que esperar a que pasen todas las fases de prueba. Por ahora la vacuna de Pfizer fue suministrada a 4500 voluntarios en el país y no tuvo complicaciones”.

Finalmente, Sued se refirió a la posibilidad de que eventualmente hubiera un endurecimiento de la cuarentena: “Hay margen para volver una fase atrás (en Buenos Aires) si la situación se agrava. Si llegamos al 80 o 90 por ciento de camas ocupadas, habrá que volver atrás con las reaperturas”.