El fiscal Carlos Stornelli debe presentarse a declarar este martes ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal. Se trata del expediente en el que está procesado el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, volvió a pedir la nulidad de su indagatoria el lunes por lo que su presencia en Dolores es una incógnita. El magistrado avisó que si el fiscal decide ausentarse una vez más, lo declarará en rebeldía.

Hasta el momento Stornelli recusó al Juez en dos oportunidades aunque la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata no hizo lugar a su pedido y ratificó a Ramos Padilla. El fiscal planteó, a su vez, la incompetencia del magistrado ya que la extorsión que denunció el empresario Pablo Etchebest se efectuó en Buenos Aires y no en Pinamar, donde tiene jurisdicción. Ramos Padilla aún no respondió sobre la cuestión.

Stornelli, además, acusó a Ramos Padilla de "haber perdido la parcialidad" y montar un "espectáculo mediático" durante su presentación en el Congreso de la Nación.

Si el fiscal de la causa de los cuadernos no se presenta, Ramos Padilla podría considerarlo en rebeldía. Si se tratase de un ciudadano común y corriente, el Juez ordena a la Policía que lo lleve al juzgado, pero los fiscales tienen fueros que los protegen de ser arrestados.

Si el Magistrado quiere que comparezca debe pedir a la Procuración que le inicie un proceso disciplinario que culmine con su remoción. Una comisión de fiscales deberá determinar si hay mérito o no para conformar un jury de enjuiciamiento y se iniciará un proceso, siempre y cuando el Procurador lo crea necesario.