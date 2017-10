El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, informó ayer que se pondrá en marcha el próximo domingo un "protocolo" ante posibles amenazas de bomba en los colegios donde se desarrolle la jornada electoral.



"Vamos a tener un protocolo organizado para tratar de que no se interrumpa el acto electoral" ante posibles amenazas, dijo el ministro, y agregó que, en el caso de que se interrumpa, "se van a generar las condiciones para que todas las personas que estén involucradas en la suspensión voten igual". "Hoy conversé con el juez federal Electoral (Juan) Culotta, porque obviamente hay que generar y tener una acción articulada con el Comando Electoral que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucren en la elección, y con la Junta Electoral de la provincia", explicó Ferrari. Para el ministro, "hay que procurar que estas acciones no interrumpan la voluntad de voto del electorado bonaerense", ya que consideró que de otra forma "estaríamos presos de las amenazas".



Explicó que antes de la jornada electoral, "el protocolo va a determinar la mejor manera de, previamente, asegurar que no haya elementos peligrosos dentro de ese colegio", y en cuanto a las fuerzas de seguridad, indicó que "van a actuar procurando tener un refuerzo especialmente en la provincia de Buenos Aires ese día".



El ministro dijo que "se van a tomar todos los recaudos para asegurar los votos emitidos, que las actas releven la cantidad de ciudadanos que ya votaron y, de alguna manera, prever cómo completar el acto electoral".