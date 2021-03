En su discurso ante legisladores, Alberto Fernández se refirió a la polémica por el "vacunatorio VIP", al afirmar que la voluntad del presidente es "reconocer y corregir de inmediato los errores".

De esa manera, el mandatario se refirió a las vacunaciones preferenciales que beneficiaron a oficialistas que buscaban protección ante el coronavirus.

"Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina, y vamos a avanzar semana a semana", subrayó. Dijo que ese plan tiene "reglas muy claras" que se deben "cumplir", por lo que "si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato".

"Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían", dijo en referencia a las denuncias por irregularidades que derivaron en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud.

Fernández consideró que "ningún Gobierno se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo Gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio".

En otro orden, Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de "desdolarizar" las tarifas y "adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos".

"Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva", remarcó Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias.

Aseguró que la "pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios, la incertidumbre de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin". Destacó la importancia de "marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año".

A su vez pidió al Congreso que apure el tratamiento de la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350.000 monotributistas. "Sé que muchos trabajadores y trabajadoras monotributistas se han perjudicado por el parate que significó la pandemia después de los años recesivos que la precedieron. Es necesario que este Congreso se avoque a tratar la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de trescientos cincuenta mil monotributistas. Eso es darle mejores condiciones para reponerse y seguir con sus tareas", aseguró.



"Necesitamos una nación antisísmica"

El Presidente consideró que "la próxima etapa de avance económico tiene que llevar el dinamismo a todas las regiones".

En ese contexto, hizo mención al "Plan de Desarrollo Federal que hemos trabajado con gobernadores, incluyendo medidas que interesan a más de un Gobierno provincial".

Entre esas iniciativas, mencionó "las obras que faciliten la salida de la producción argentina a través de puertos chilenos sobre el Océano Pacífico, en particular las vinculadas con el corredor bioceánico NOA-Centro". Además, mencionó la actualización del Acuerdo Federal Minero.

Por otro lado, Fernández recordó su reciente visita a San Juan, después del fuerte sismo de enero pasado.

"A fines de enero fui a San Juan horas después de que sufriera un importante terremoto. La ciudad y la sociedad pudieron resistir. Después de aquel terremoto dramático de 1944, San Juan construyó una ciudad antisísmica. Los argentinos y argentinas necesitamos construir un país antisísmico. Que supere los cimientos de barro que el odio, la división y los fanatismos provocan", lanzó.