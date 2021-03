La petrolera estatal YPF, la de mayor presencia en el mercado argentino, anunció ayer que la compañía aumentará los precios de los combustibles un 18% en los próximos tres meses. De ese monto, un incremento del 15% estará destinado a recuperar los márgenes de rentabilidad de la empresa, luego del alza de costos por la suba del valor de barril de petróleo y la devaluación del peso. El 3% restante es producto del aumento del impuesto a los combustibles, que se trasladará al surtidor a partir del mes que viene.

El primer incremento se daría el próximo martes, que podría ser de entre 6% y 7%. Luego habrá otra suba en abril y mayo.

La empresa busca mejorar rápido sus ingresos para incrementar la inversión en la producción de petróleo y gas. Luego, el resto de las marcas de estaciones de servicio acompañarán la medida (Shell, Axion y Puma Energy).

El anuncio lo realizaron el flamante presidente de YPF, Pablo González; y el CEO de la compañía, Sergio Affronti, en el salón de eventos que tiene la torre de YPF ubicada en Puerto Madero.

Los escuchaban por streaming los gobernadores de las provincias petroleras, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

"Es necesario aplicar incrementos de los precios en los próximos tres meses en el orden del 15%, más el aumento que se puede producir por el alza del impuesto a los combustibles, de forma de generar el abastecimiento necesario de energía", dijo Affronti.

"Somos conscientes del impacto que tiene esta medida para los argentinos y las argentinas, pero somos conscientes de que si el país no tiene la energía necesaria para desarrollarse, no estamos cumpliendo con nuestro rol. La energía que no se puede generar tiene que ser suplantada importando de otros países. No hay energía más barata que la que se produce de forma competitiva y eficiente", explicó Affronti.

El CEO indicó que, si bien los precios de los combustibles aumentaron 35% desde agosto pasado, sólo el 14% implicó una mejora de rentabilidad para las empresas; el resto de las subas fueron para trasladar el incremento del impuesto a los combustibles y para actualizar las tarifas de biocombustibles, un insumo que las refinadoras utilizan para cortar el petróleo.

Gónzález y Affronti destacaron que para este año, está previsto invertir 2.700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73% respecto del año anterior, lo que ubica a YPF como la empresa líder en inversiones en el país.

Casi el 80% de dichas inversiones estarán destinadas a aumentar la actividad y la producción de gas y petróleo.

En el no convencional se estima invertir 1.300 millones de dólares para la perforación de más de 180 pozos nuevos, lo que le permitirá a la compañía sostener el liderazgo que hoy tiene en la formación Vaca Muerta.

También, se desarrollará un ambicioso plan en el convencional con 800 millones de dólares de inversión con foco en la recuperación secundaria y terciaria que muy buenos resultados está dando en yacimientos con muchos años de producción.