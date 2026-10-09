    • 9 de octubre de 2026 - 08:39

    El Niño en la Patagonia: qué se espera para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con el fenómeno climático

    El Niño amenaza con la tranquilidad de buena parte de la región.

    El Niño en la Patagonia: qué se espera para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con el fenómeno climático

    El Niño en la Patagonia: qué se espera para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con el fenómeno climático

    Foto:

    Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de centros climáticos internacionales detallan cómo repercute el fenómeno de El Niño en el sur argentino. A diferencia de lo que ocurre en el Litoral o el norte del país, la geografía patagónica presenta un comportamiento fragmentado donde los efectos varían de forma notable entre el norte y los sectores australes.

    Leé además

    El Niño en Cuyo: qué se espera para Mendoza, San Juan y San Luis con el fenómeno climático en Argentina

    El Niño en Cuyo: qué se espera para Mendoza, San Juan y San Luis con el fenómeno climático en Argentina
    El Niño en CABA: qué se espera en la Ciudad de Buenos Aires ante el impacto del fenómeno climático

    El Niño en CABA: qué se espera en la Ciudad de Buenos Aires ante el impacto del fenómeno climático

    Norte patagónico: humedad y reservas hídricas

    En la región norte de la Patagonia, que comprende a La Pampa, Neuquén y Río Negro, las proyecciones climáticas indican una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los rangos normales o superiores a los normales, especialmente sobre la franja oeste y los valles.

    Este aporte adicional de humedad cumple un rol fundamental en la recarga de los principales sistemas hídricos cordilleranos y en la acumulación de nieve, aliviando los ciclos previos de escasez. Asimismo, la mayor cobertura nubosa suele moderar los registros térmicos, ubicando las temperaturas dentro de los parámetros habituales o ligeramente por debajo en determinados sectores.

    Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: el escenario austral

    A medida que se desciende hacia el sur del mapa patagónico, la influencia directa del fenómeno cálido se debilita de manera significativa. Para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los pronósticos trimestrales estiman precipitaciones que se mantendrán mayoritariamente dentro de las categorías normales o incluso inferiores a lo normal en áreas específicas como el sudoeste santacruceño.

    Esto significa que el extremo sur no sufrirá anomalías húmedas generalizadas. El clima conservará sus características habituales, dominadas por vientos persistentes, frentes fríos propios de la latitud y un riguroso monitoreo de los sistemas meteorológicos de corto alcance, manteniendo la estabilidad general del régimen austral.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    prevencion en las escuelas: avanzan con obras de impermeabilizacion y desagües en el marco del copre

    Prevención en las escuelas: avanzan con obras de impermeabilización y desagües en el marco del COPRE

    medidas preventivas emitidas por el inta ante posibles efectos de un episodio intenso del super nino

    Medidas preventivas emitidas por el INTA ante posibles efectos de un episodio intenso del Súper Niño

    Banco Mundial bajó a 2,1% el crecimiento previsto para Argentina

    El Banco Mundial recortó fuerte su previsión de crecimiento para Argentina: pasó de 3,6% a 2,1%.

    Cristian Albors, durante su disertación en el Auditorio Banco San Juan de Expo Innova Cuyo, con los mapas del Servicio Meteorológico Nacional que ilustran cómo afectó históricamente El Niño a cada región del país.

    "El superniño no existe": la disertación de un agroclimatólogo sanjuanino en Expo Innova Cuyo repasó 30 años de datos sobre El Niño y el agro sanjuanino