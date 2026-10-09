El Niño amenaza con la tranquilidad de buena parte de la región.

El Niño en la Patagonia: qué se espera para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con el fenómeno climático

Compartir







Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de centros climáticos internacionales detallan cómo repercute el fenómeno de El Niño en el sur argentino. A diferencia de lo que ocurre en el Litoral o el norte del país, la geografía patagónica presenta un comportamiento fragmentado donde los efectos varían de forma notable entre el norte y los sectores australes.

Norte patagónico: humedad y reservas hídricas En la región norte de la Patagonia, que comprende a La Pampa, Neuquén y Río Negro, las proyecciones climáticas indican una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los rangos normales o superiores a los normales, especialmente sobre la franja oeste y los valles.

Este aporte adicional de humedad cumple un rol fundamental en la recarga de los principales sistemas hídricos cordilleranos y en la acumulación de nieve, aliviando los ciclos previos de escasez. Asimismo, la mayor cobertura nubosa suele moderar los registros térmicos, ubicando las temperaturas dentro de los parámetros habituales o ligeramente por debajo en determinados sectores.

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: el escenario austral A medida que se desciende hacia el sur del mapa patagónico, la influencia directa del fenómeno cálido se debilita de manera significativa. Para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los pronósticos trimestrales estiman precipitaciones que se mantendrán mayoritariamente dentro de las categorías normales o incluso inferiores a lo normal en áreas específicas como el sudoeste santacruceño.