El Niño en la Patagonia: qué se espera para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con el fenómeno climático

Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de centros climáticos internacionales detallan cómo repercute el fenómeno de El Niño en el sur argentino. A diferencia de lo que ocurre en el Litoral o el norte del país, la geografía patagónica presenta un comportamiento fragmentado donde los efectos varían de forma notable entre el norte y los sectores australes.
Norte patagónico: humedad y reservas hídricas
En la región norte de la Patagonia, que comprende a La Pampa, Neuquén y Río Negro, las proyecciones climáticas indican una mayor probabilidad de precipitaciones dentro de los rangos normales o superiores a los normales, especialmente sobre la franja oeste y los valles.
Este aporte adicional de humedad cumple un rol fundamental en la recarga de los principales sistemas hídricos cordilleranos y en la acumulación de nieve, aliviando los ciclos previos de escasez. Asimismo, la mayor cobertura nubosa suele moderar los registros térmicos, ubicando las temperaturas dentro de los parámetros habituales o ligeramente por debajo en determinados sectores.
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: el escenario austral
A medida que se desciende hacia el sur del mapa patagónico, la influencia directa del fenómeno cálido se debilita de manera significativa. Para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los pronósticos trimestrales estiman precipitaciones que se mantendrán mayoritariamente dentro de las categorías normales o incluso inferiores a lo normal en áreas específicas como el sudoeste santacruceño.
Esto significa que el extremo sur no sufrirá anomalías húmedas generalizadas. El clima conservará sus características habituales, dominadas por vientos persistentes, frentes fríos propios de la latitud y un riguroso monitoreo de los sistemas meteorológicos de corto alcance, manteniendo la estabilidad general del régimen austral.