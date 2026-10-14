Jubilaciones y pensiones en noviembre: el aumento ya está definido, pero hay un detalle que cambia todo

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares recibirán en noviembre un aumento de 1,9%, igual a la inflación de septiembre que difundió el Indec este martes. Ese porcentaje es el que aplicará la ANSES a los haberes del mes próximo.
La inflación de septiembre fue de 1,9% mensual, con una variación interanual de 33,4%. Con ese número se calcula la movilidad, que según el Decreto 274/2024 está atada al IPC de dos meses antes. El aumento se aplica de forma automática a partir del dato oficial, sin necesidad de un nuevo decreto.
Distinto es el caso del bono extraordinario: su continuidad y su monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que por ahora no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 en noviembre.
Cuánto cobrarán en noviembre
Si se mantiene el esquema de bono vigente en octubre, los valores quedarían así:
- Jubilación mínima: $444.084,22
- Jubilación mínima con bono: $515.437,32
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $355.267,37
- PUAM con bono: $428.126,02
- Pensiones no contributivas: $310.860,60
- Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25
- Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $159.578,45
- AUH con Discapacidad: $519.601,71
Una inflación que se aceleró
El dato de septiembre aceleró 0,2 puntos frente al 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. En los primeros nueve meses del año, el IPC acumula 23,6%.
La cifra coincidió con lo que esperaba el mercado: la mediana del REM del BCRA estimaba 1,9%. Entre las consultoras, C&T proyectó 1,9%, Libertad y Progreso y Eco Go calcularon 2%, y Equilibra, 2,1%.
Por rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas, con 3,1%, seguido por Educación, con 3%. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación (1,1%) y Prendas de vestir y calzado subió 1,4%. El IPC núcleo, que excluye estacionales y regulados, fue de 1,7%, con incidencia de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.
Diferencias regionales
El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos de 2%, por encima del promedio nacional. Noroeste y Cuyo marcaron 1,9%, el Noreste llegó a 1,7% y la Patagonia tuvo la menor suba, de 1,4%.
Antes del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya había marcado 1,8% en septiembre, una décima más que en agosto. Esa medición, con otra canasta y otras ponderaciones, había anticipado a vivienda, alimentos, salud y educación como los rubros de mayor incidencia.
Qué se espera para los próximos meses
El REM ubica la mediana de las proyecciones en 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre y 1,6% tanto para enero como para febrero de 2027. Para todo 2026, los analistas proyectan una inflación de entre 30% y 30,3%.