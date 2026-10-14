    • 14 de octubre de 2026 - 09:30

    Jubilaciones y pensiones en noviembre: el aumento ya está definido, pero hay un detalle que cambia todo

    El dato de inflación de septiembre fijó la actualización por movilidad. Con el bono de $70.000, que el Gobierno todavía no confirmó, el haber mínimo sería de $515.437

    Jubilaciones y pensiones.

    Jubilaciones y pensiones.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares recibirán en noviembre un aumento de 1,9%, igual a la inflación de septiembre que difundió el Indec este martes. Ese porcentaje es el que aplicará la ANSES a los haberes del mes próximo.

    Leé además

    Aumentan las jubilaciones y asignaciones familiares desde diciembre: los nuevos valores.

    Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre tras el último dato de inflación
    El arzobispo Jorge Lozano: Queremos privilegiar la salud del Papa, si hay que reprogramar, se reprogramará

    Jorge Lozano: "Queremos privilegiar la salud del Papa; si hay que reprogramar, se reprogramará"

    La inflación de septiembre fue de 1,9% mensual, con una variación interanual de 33,4%. Con ese número se calcula la movilidad, que según el Decreto 274/2024 está atada al IPC de dos meses antes. El aumento se aplica de forma automática a partir del dato oficial, sin necesidad de un nuevo decreto.

    Distinto es el caso del bono extraordinario: su continuidad y su monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que por ahora no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 en noviembre.

    Cuánto cobrarán en noviembre

    Si se mantiene el esquema de bono vigente en octubre, los valores quedarían así:

    • Jubilación mínima: $444.084,22
    • Jubilación mínima con bono: $515.437,32
    • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $355.267,37
    • PUAM con bono: $428.126,02
    • Pensiones no contributivas: $310.860,60
    • Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25
    • Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22
    • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87
    • AUH (Asignación Universal por Hijo): $159.578,45
    • AUH con Discapacidad: $519.601,71

    Una inflación que se aceleró

    El dato de septiembre aceleró 0,2 puntos frente al 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. En los primeros nueve meses del año, el IPC acumula 23,6%.

    La cifra coincidió con lo que esperaba el mercado: la mediana del REM del BCRA estimaba 1,9%. Entre las consultoras, C&T proyectó 1,9%, Libertad y Progreso y Eco Go calcularon 2%, y Equilibra, 2,1%.

    Por rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas, con 3,1%, seguido por Educación, con 3%. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación (1,1%) y Prendas de vestir y calzado subió 1,4%. El IPC núcleo, que excluye estacionales y regulados, fue de 1,7%, con incidencia de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

    Diferencias regionales

    El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos de 2%, por encima del promedio nacional. Noroeste y Cuyo marcaron 1,9%, el Noreste llegó a 1,7% y la Patagonia tuvo la menor suba, de 1,4%.

    Antes del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya había marcado 1,8% en septiembre, una décima más que en agosto. Esa medición, con otra canasta y otras ponderaciones, había anticipado a vivienda, alimentos, salud y educación como los rubros de mayor incidencia.

    Qué se espera para los próximos meses

    El REM ubica la mediana de las proyecciones en 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre y 1,6% tanto para enero como para febrero de 2027. Para todo 2026, los analistas proyectan una inflación de entre 30% y 30,3%.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gesto de amor más desgarrador en San Juan: adoptaron a un bebé gravemente enfermo para que no se fuera sin nombre

    El gesto de amor más desgarrador en San Juan: adoptaron a un bebé gravemente enfermo para que no se fuera sin nombre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¿El fenómeno de El Niño se extenderá hasta abril de 2027?: el Litoral, en alerta máxima

    ¿El fenómeno El Niño se extenderá hasta abril de 2027?: el Litoral, en alerta máxima

    la visita del papa leon xiv: el gobierno sigue los preparativos pero no descarta cambios por su salud

    La visita del papa León XIV: el Gobierno sigue los preparativos pero no descarta cambios por su salud

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le detectaron al papa leon xiv

    Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le detectaron al papa León XIV

    Por Redacción Diario de Cuyo