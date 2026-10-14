Jubilaciones y pensiones en noviembre: el aumento ya está definido, pero hay un detalle que cambia todo

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares recibirán en noviembre un aumento de 1,9% , igual a la inflación de septiembre que difundió el Indec este martes. Ese porcentaje es el que aplicará la ANSES a los haberes del mes próximo.

La inflación de septiembre fue de 1,9% mensual , con una variación interanual de 33,4% . Con ese número se calcula la movilidad , que según el Decreto 274/2024 está atada al IPC de dos meses antes . El aumento se aplica de forma automática a partir del dato oficial, sin necesidad de un nuevo decreto.

Distinto es el caso del bono extraordinario : su continuidad y su monto dependen de una decisión específica del Gobierno , que por ahora no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 en noviembre.

El dato de septiembre aceleró 0,2 puntos frente al 1,7% de agosto , que había sido la menor variación mensual en 14 meses . En los primeros nueve meses del año, el IPC acumula 23,6% .

La cifra coincidió con lo que esperaba el mercado: la mediana del REM del BCRA estimaba 1,9%. Entre las consultoras, C&T proyectó 1,9%, Libertad y Progreso y Eco Go calcularon 2%, y Equilibra, 2,1%.

Por rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas, con 3,1%, seguido por Educación, con 3%. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación (1,1%) y Prendas de vestir y calzado subió 1,4%. El IPC núcleo, que excluye estacionales y regulados, fue de 1,7%, con incidencia de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Diferencias regionales

El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos de 2%, por encima del promedio nacional. Noroeste y Cuyo marcaron 1,9%, el Noreste llegó a 1,7% y la Patagonia tuvo la menor suba, de 1,4%.

Antes del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya había marcado 1,8% en septiembre, una décima más que en agosto. Esa medición, con otra canasta y otras ponderaciones, había anticipado a vivienda, alimentos, salud y educación como los rubros de mayor incidencia.

Qué se espera para los próximos meses

El REM ubica la mediana de las proyecciones en 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre y 1,6% tanto para enero como para febrero de 2027. Para todo 2026, los analistas proyectan una inflación de entre 30% y 30,3%.