La advertencia de la ONU sobre el fenómeno El Niño y el momento clave en que alcanzará su pico de mayor impacto

Especialistas climáticos confirmaron la aceleración del calentamiento en el océano Pacífico y proyectan una fase crítica de lluvias e intensas olas de calor durante los próximos meses.

La aceleración de las temperaturas en el océano Pacífico tropical encendió las alarmas de los principales centros meteorológicos globales frente al fenómeno El Niño. Frente a la evolución constante de este evento climático, el seguimiento detallado de las condiciones atmosféricas resulta fundamental para anticipar las variaciones térmicas y la frecuencia de precipitaciones que afectarán a la región durante la temporada estival.

El calentamiento anómalo en el Pacífico y el anuncio de las proyecciones científicas Los últimos informes elaborados por la Organización Meteorológica Mundial señalan que las anomalías térmicas en las aguas ecuatorianas y peruanas superaron los umbrales habituales. Este incremento paulatino de la temperatura superficial del mar altera la circulación de los vientos alisios y desestructura los patrones climáticos tradicionales en todo el hemisferio sur.

De acuerdo con los datos brindados por organismos internacionales, la fase de mayor intensidad no ocurrirá de manera inmediata, sino que alcanzará su punto máximo hacia el final de la primavera y el inicio del verano austral. Durante este período crítico, la acumulación de energía calórica en la atmósfera potenciará la aparición de tormentas severas y frentes de calor prolongados.

Qué consecuencias meteorológicas se esperan para el continente y la región El comportamiento de este fenómeno atmosférico no influye a todas las geografías por igual. Mientras algunas zonas sufren sequías persistentes que afectan la producción agrícola y los recursos hídricos, otros sectores registran acumulados de lluvia muy superiores a los promedios históricos.

Entre las principales manifestaciones climáticas previstas para los próximos meses se destacan las siguientes: