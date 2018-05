Señor director:



Cuando somos niños y adolescentes miramos con admiración a personajes mediáticos como deportistas, actores, cantantes o personalidades que por algún motivo nos llaman la atención, hasta la admiración. Luego, nos sentimos identificados y en esa admiración queremos parecernos a ellos. A veces, esos "ídolos", con el transcurrir del tiempo, no son buenos ejemplos. Sin embargo, hay otros que perduran como es el caso de Lionel Messi, admirado, no sólo por sus capacidades futbolísticas, sino por su personalidad humilde como también solidaria. Otro personaje que está naciendo a la admiración popular es Franco Armani, arquero de River Plate. Este joven nacido en Casilda, Santa Fe, por clamor popular fue designado en la lista de la Selección Argentina para defender el arco nacional en el Mundial de Rusia. Lo que despierta este muchacho, no sólo es admiración por su juego, sino por el esfuerzo puesto de manifiesto para alcanzar sus sueños. También su dedicación al trabajo, su fe en Dios y el amor a su familia.



Sin dudas que son valores morales para tener en cuenta cuando nuestros hijos ponen sus ojos en admirar a una persona pública. Es una buena oportunidad para hablar con nuestros niños y adolescentes y decirles que todo se puede lograr cuando se pone por delante a Dios, el esfuerzo y el tratar de ser cada día mejor, sin hacerle daño a nadie.





Ramón Ochova - DNI 16.931.748