El tema es de larga data. Remite al año 1994, coyuntura histórica, en la que el entonces presidente Carlos Menem, emite un decreto basado en ley, que autoriza la creación de zonas francas en distintos puntos del país. Luego en San Juan se decide que sea localizada en el Departamento de Jáchal, y se determinó que sea en los terrenos del ex Ferrocarril General Belgrano al lado de la ex clancay -hoy Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Jáchal, todo ello situado por la calle Vicuña Larraín frente al Barrio Fronteras Argentinas. Se aprecia que con la importancia económica que tienen las actividades de importación y exportación en el país para su desarrollo, contar con una zona franca en Jáchal, donde no regirían estos derechos de exportación ni otros tributos internos, ello serviría de un atractivo inversor que constituiría una plataforma de desarrollo y crecimiento económico de categoría transcendental.

Zona Franca, ferrocarril y Corredor Bioceánico

Es de destacar, también, como muy positivo que la combinación de la proyección de la zona franca en dicho lugar, por un lado, más la posibilidad de que algún día llegue el ferrocarril a Jáchal al mismo lugar, arrojaría como resultado de ese enlace de proyectos, la obtención de un logro para Jáchal, de una factura macro - estratégica trascendental. Ello porque dicha proyección macro significaría consagrar una dinámica de sinergias de sesgo inédito y muy importante a desplegar a futuro. Porque no cualquier punto de la geografía provincial puede contar con la virtualidad de que ambos objetivos estratégicos puedan estar reunidos en un mismo punto geográfico. Maxime atento a que es un punto de situación proyectivo y geográfico no cualquiera, sino, que al estar insertado en el trazado corredor bioceánico, ello realza aún más la situación descripta.

Se sabe que el empeño por concretar el corredor bioceánico con el Túnel de baja altura en la quebrada de San Lorenzo, es clave, pues, constituye la proyección más estratégica, en tanto la estructura vial, siempre es un paladín básico del crecimiento de toda comunidad. La sinergia es muy bienhechora ya que suma zona franca y ferrocarril, como links hacia la estructura básica del desarrollo en el norte de San Juan vinculados por el corredor bioceánico.

La tarea es urgente hoy más que nunca, ya que a pesar del transcurso de las vicisitudes transcurridas, no hay que darlas por declinadas.

Normas y gestiones por la Zona Franca. Nuevos desafíos

Hasta el año 2021 se hicieron gestiones ante el ex ministro Matías Kulfas del estado nacional, para reactivar la zona Franca Jáchal. Acá en este punto habría que retomar el expediente y darle continuidad con las nuevas autoridades existentes en los tres niveles del estado.

Hay que subrayar, que se dispone de una historia concreta, a favor de Jáchal se concrete como la legislación nacional, la legislación provincial y las declaraciones municipales de interés departamental ya producidas.

Instrumentos normativos, todos estos, que importan, como valiosos antecedentes históricos. En base a ello hay que resignificar y re viabilizar en el presente nuevamente, tales hitos, para seguramente, reactualizarlos ante la nueva coyuntura que vive el país, donde, si no se crea desarrollo, no hay posibilidades de un destino más amplio, auspicioso y superior para la comunidad.

Nótese que ello resolvería también un grave problema que hay con la aduana de San Juan, que como es zona operativa aduanera y no zona primaria aduanera como la de Mendoza, ocurre que mucha producción exportable en vez de salir por San Juan sale por Mendoza. En fin, son efectos colaterales que podrían resolverse con la concreción de estas obras en San Juan y en Jáchal.

Al final del día y revisando los hitos adecuados se aprecia, que hay historia, hay proyectos institucionales, hay normas, hay gestiones de muchas personas llenas de esperanzas en todo ello, y por sobre todo hay necesidades de vida colectiva que pueden resolverse con la concreción definitiva de estas obras de infraestructura básica que nunca caducaran en su cabal utilidad considerada, por más que alguna norma tenga fecha de vencimiento formal.



Pro-Zona Franca



Otra norma que hay que reactualizar es la ley N. 6199, del 3 de octubre de 1991, Boletín Oficial, 24 de Octubre de 1991, la que por el artículo 1, determinaba, la creación en el ámbito de la provincia de San Juan, la Comisión "Pro-Zona Franca'', en Jáchal.

Luego por el artículo 2, se fijaba que dicha Comisión sería la encargada de definir y formular el proyecto de realizar todo tipo de gestión tendiente a conseguir el objeto propuesto. Y por el artículo 3, se regulaban los miembros, esto es, la Comisión, decía, estaría integrada por un miembro de las Instituciones que a continuación se detallan: Fundación Mediterránea, Federación Económica, Universidad Nacional de San Juan, Ministerio de Economía, DIARIO DE CUYO y todos los medios de comunicación, a los que se les agregan el intendente, diputado en ejercicio, como así también los electos, pertenecientes al Departamento de Jáchal.

Por el Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado. Ex Presidente del Concejo Deliberante de Jáchal y Secretario de Gobierno municipal