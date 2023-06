Hasta ahora había bancos, financieras y tarjetas de crédito que habían empezado a tercerizar la cobranza de las deudas de créditos, contratando estudios jurídicos, principalmente de Buenos Aires y de Córdoba, para la tarea. El problema es que los abogados inflaban en algunos casos hasta 10 veces los montos, además de pretender cobrar elevados honorarios, lo que encarecía aún más los trámites. A partir de ahora, para evitar estas maniobras, que incluso se consideran ilegales, desde Defensa al Consumidor empezarán a recibir las denuncias de la gente afectada. Desde principios de año se habían producido unos 30 reclamos por este tema, pero el organismo no estaba interviniendo, lo que sí empezará a suceder desde la próxima semana.

Según explicó Daniel Pérez, subdirector del organismo, la decisión de avanzar en este tipo de maniobras en todo el país y también en San Juan, se tomó en la última asamblea del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) que tuvo lugar en Jujuy, en la que él resultó designado presidente de la entidad nacional (ver aparte).

Lo que hará Defensa al Consumidor, según explicó Pérez, será citar a las entidades que dieron los préstamos, es decir bancos, financieras o tarjetas y no a los representantes de los estudios jurídicos. "Las entidades financieras son las que deben dar una respuesta y no los estudios", dijo el subdirector. Y la idea es que se llegue a un acuerdo que el deudor pueda pagar y no como ocurre ahora que los montos son inaccesibles para la mayoría de las personas.

El funcionario dijo que se trata de un fenómeno que se ha comenzado a producir este año y del que prácticamente no había antecedentes. Y hasta ahora no se había tomado un camino para encararlos. Pero, a partir del encuentro en Jujuy, la resolución común fue que las distintas áreas de Defensa al Consumidor en las provincias intervengan para darles una solución a los deudores. Y por supuesto que en San Juan también.

"Lo que queremos es que se pueda establecer una modalidad de pago que el deudor pueda encarar", dijo Pérez. Porque incluso se han encontrado casos en los que la gente pagó a los estudios de abogados, pero la deuda no quedó cancelada y les han seguido reclamando. "Son hasta casos ilegales", sostuvo el funcionario.

Incluso, cuando la gente se atrasa, los intereses de las deudas están regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), una cuestión que parece que los estudios de abogados no están respetando y por eso los montos resultan inflados y las personas no los pueden pagar y con temor a las consecuencias.

Para que Defensa al Consumidor pueda intervenir, el denunciante debe concurrir a la planta baja del Centro Cívico, núcleo 5, de lunes a viernes en horario de 8 a 12, con toda la documentación necesaria. Entre los elementos para que la denuncia quede registrada se encuentran la constancia de reclamo a la entidad financiera y una nota de denuncia. Además de deberá adjuntar fotocopias de la documentación respaldatoria, por ejemplo boletas, facturas y toda documentación que el denunciante considere conveniente agregar al expediente. También hay que presentar fotocopia de DNI del titular.

En la asamblea del Cofedec, con representantes de todo el país, también se trataron otros temas, como la fiscalización de infracciones a la ley de promoción de alimentación saludable, el programa de protección del usuario de servicios financieros del BCRA, ley de talles, billeteras virtuales y el posible dictado de normativa que regulen los marketplace por redes sociales de Argentina, además del seguimiento de cumplimiento de los programas nacionales de Precios Justos.

Según un balance dado a conocer por el organismo, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción, durante el 2022 Defensa al Consumidor recibió un total de 2.790 denuncias en forma presencial por mesa de entradas, además de 800 denuncias por medio del sistema telefónico del 0800-333-3366. Todas se formalizaron en expedientes y se resolvieron de diferentes formas, por medio de gestión previa y por audiencias conciliatorias. Calculan que un 70% de las presentaciones llegaron a una resolución satisfactoria.

> La asamblea del Cofedec

En la última asamblea del Consejo Federal del Consumo, que tuvo lugar en Jujuy, resultó elegido presidente del organismo el sanjuanino Daniel Pérez (al centro en la foto), subdirector de Defensa al Consumidor en San Juan. Cumplirá esta tarea hasta junio del 2024.

Sobre los temas tratados en la reunión, Pérez dijo que "son leyes que ya están vigentes pero que todavía no se respetan completamente, por lo tanto, nosotros como autoridad debemos trabajar para lograr que esto se cumpla".

El Consejo Federal del Consumo es una instancia federal de coordinación de políticas vinculadas a temas de consumo. Está integrado por representantes del Gobierno de la Nación y de cada una de las provincias.

La actual gestión del organismo nacional propone una mirada federal de los derechos del consumidor. Para ello impulsa el diálogo permanente con todas las autoridades de defensa del consumidor del país.