Damian Di Pace disertará hoy a las 16 en el Consejo de Ciencias Económicas sobre "Cómo adaptar a la pyme a las nuevas tendencias de comercialización".

Con sueldos que siguen sin alcanzar para mantener a la familia, las segundas y terceras marcas, que son más baratas en las góndolas, son las grandes ganadoras en el consumo actual. Además, si bien se está registrando una desaceleración en la caída de ventas -lo que indica una mejora en el consumo- sólo la clase más pudiente es la que lo está traccionando. El resto sólo compra lo necesario. Eso aseguró ayer a DIARIO de CUYO el experto en comercio, Damian Di Pace. El titular de la consultora Focus Market y asesor de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), llega hoy a San Juan invitado por el Ministerio de Producción a brindar una capacitación para comercios y pymes en general. Con un poder adquisitivo insuficiente, el especialista dijo que la gente se vuelca hoy a las marcas más baratas para "optimizar el nivel de gastos con su recurso disponible". Citó como ejemplos que los precios entre una primera y tercera marca "muestran diferencias de hasta 110% en fideos y del 80% en arroz". En cuanto al consumo masivo aseguró que frente a una pirámide socioeconómica, "sólo la clase alta está bien, impulsando el consumo en el mercado interno". Para Di Pace, la clase media está transfiriendo consumo interno al externo, "encuentra oportunidad de acuerdo a su nivel de ingreso de viajar y compra afuera lo que en el mercado interno está más caro". En ese contexto la clase baja es la que está pasando el peor momento porque el ajuste respecto a adquisición de servicios -luz, agua, gas, transporte, etc- ""le pesó mucho sobre su posibilidad de poder adquisitivo".



Además, sostuvo que hoy el consumidor argentino se trasladó de las grandes superficies comerciales al supermercado de cercanía y a los mayoristas, "porque compra más por necesidad, que por oportunidad". ""Hoy hay un consumidor más racional, que mira su ticket promedio de gastos y en esa búsqueda de optimización de su compra, claramente está buscando que el precio sea más sincero. Por eso no le gusta que las cadenas ofrezcan 2x1, 4x2, etc, porque cuando no puede comprar el día de la oferta, después siente que le están cobrando de más", explicó.



Di Pace elogió que el Gobierno sanjuanino firmó ayer la continuidad del Ahora 12 hasta Reyes (ver aparte), otorgó créditos a tasa cero al comerciante y financiación con tasa subsidiada para que la competitividad mejore. Pero a la vez lo instó a adherir al punto 10 de la Ley Pyme que otorga un tratamiento diferencial impositivo (menos Ingresos Brutos) para que el comercio de frontera como el sanjuanino pueda contrarrestar la fuga de "compras hormiga de vestimenta, calzado y electro" a Chile, que aseguró que ronda los $1.000 millones. También aconsejó al comerciante que a la par del financiamiento con las 12 cuotas "estimule" las ventas con herramientas como descuentos y bonificaciones para fechas especiales como por ejemplo el próximo fin de semana, Día de la Madre". Por último, frente al crecimiento del comercio on line instó al comercio sanjuanino a estar en internet para que puedan comprarle.





Siguen las 12 cuotas

El secretario General de CAME, José Bereciartúa, firmó ayer con el gobernador Uñac la continuidad del plan Ahora 12 todos los días. Rige hasta el 6 de enero en Capital, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia.

Dice que peatonal rawsina es tendencia

Para el Día de la Madre se proyecta que el 42% de la compra será en centros comerciales a cielo abierto, 41% en shopping, 12% internet y 5% supermercados. Por eso Di Pace aplaudió la "semipeatonalización" que encaró Rawson en su centro comercial. ""Es tendencia mundial. Las grandes superficies comerciales que estaban por fuera de calles y avenidas, ahora quieren montar allí su formato express y la inversión pública en veredas, luminarias, banquitos, etc. es importante", dijo.