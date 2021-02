La Mesa de Consenso Vitivinícola volvió a reunirse ayer, sin que viñateros ni bodegueros locales lograran ponerse de acuerdo en fijar un precio referencial por kilo de uva para la cosecha 2021, y habrá que esperar a la semana próxima para definirlo. Es que mientras los productores no quieren aceptar menos de $20 para la uva común, las bodegas fraccionadoras y trasladistas no arriesgan un valor, y desde el Gobierno se deslizó como precio mínimo un valor cercano a los $18, porque ese número está sonando fuerte en Mendoza de parte de una de las grandes compradoras de uva de Argentina. También se dice que el gobierno mendocino saldría a comprar uva a $17,50. El Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que seguirá insistiendo en que las partes fijen un precio mínimo referencial para poder otorgar los beneficios que el gobierno provincial tiene para el sector vitivinícola. No obstante, hoy el Gobierno igual anunciará las líneas de crédito a tasas blandas que tendrán industriales y viñateros, aunque no podrán adjudicarse hasta tanto se fije el mencionado valor de referencia. El anuncio se hará en una finca de la empresa Fraccionadora San Juan, en el marco de la visita del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a la provincia (ver recuadro). Justamente los productores quieren que se le pida a Kulfas que la Nación convoque a los grandes formadores de precios, a entidades viñateras y a los gobiernos de provincias vitivinícolas para definir el precio referencial. Los participantes de la Mesa de consenso esgrimieron que las bodegas que participan de San Juan no son formadores de precios y lo mismo pasa con el mosto, por lo tanto no se puede definir un precio.

Pero ocurre que el otorgamiento de los créditos y ayudas del Gobierno dependen de que se fije un precio y un plazo de pago, para formalizar los contratos entre las bodegas y el Gobierno, y entre estas y los productores. Los créditos de elaboración para las bodegas y los de cosecha y acarreo para viñateros serán parecidos a los del año pasado, con algunos matices que se difundirán hoy; y además tendrán tasas de interés de un dígito, de alrededor del 5% para el productor y del 9% para la industria. ""Si las partes no se ponen de acuerdo en un precio, están perjudicando al sector porque no se podrá acceder a los beneficios que tiene pensado otorgarles el Gobierno de la provincia", advirtió Díaz Cano, quien agregó que las partes podrán ir avanzando mientras tanto en los trámites administrativos que contemplan la entrega de los créditos, tanto en la Agencia Calidad San Juan como Fiduciaria San Juan. Por otra parte, se conoció que las entidades viñateras locales coincidieron en pedir a las autoridades locales que no se firme el Acuerdo de Diversificación (ex acuerdo del Mosto) entre los gobiernos de las provincias de San Juan y Mendoza. Dicen que no sirve, porque mientras los sanjuaninos terminan diversificando siempre porcentajes mayores a los estipulados, los sectores mendocinos no lo cumplen. Además, con respecto a los préstamos que otorgará el gobierno provincial, solicitaron que la primer cuota de la devolución se fije a partir de julio, en lugar de mayo como fue el año pasado, para darles tiempo a empezar a cobrar la uva y vinos que vendan.

Participantes

En la reunión virtual realizada ayer participaron referentes del INV, de la Cpec, Federación de Viñateros, Cámara de Productores Vitícolas, Productores del Este, las Cámaras de Bodegueros y de Comercio Exterior, Sociedad de Chacareros, Viñateros Independientes y de la Cámara Vitivinícola.

Beneficios

2 líneas de créditos blandos para vitivinícolas anunciará hoy el Gobierno provincial. El de industriales tendrá tasa variable de acuerdo al valor de maquila y hectáreas que garantice.

Vinos con menos alcohol y anuncios

Hoy San Juan presentará al país vinos de baja graduación alcohólica, apuntando a darle una alternativa a consumidores que buscan productos más suaves. Se trata de vinos a los que mediante un procedimiento especial se les bajó a 7% el contenido alcohólico, del 14% inicial. La novedad tendrá lugar en la bodega Fraccionadora San Juan, en San Martín, aprovechando la visita del ministro de Desarrollo Productivo, Kulfas. Ese tipo de vino fue impulsado por el Gobierno provincial que incluso adquirió en el 2018 equipos desalcoholizadores para las bodegas que participaron en el programa. Tras idas y venidas, finalmente se presenta al mercado el nuevo producto. En la misma propiedad de la familia Fernández se inaugurará instalaciones de paneles solares y electrobombas para riego de viñedos (ver foto). Se anticipó que en ese lugar Kulfas hará anuncios de líneas crediticias por varios millones de pesos, para realizar inversiones en el sector productivo. En el mismo acto el Gobierno provincial hará el lanzamiento de los programas vitivinícolas 2021: al igual que el año pasado habrá una línea de elaboración para bodegas y mosteras y otra para cosecha y acarreo destinada a viñateros. Desde allí el funcionario nacional se trasladará a la empresa Indumet, ubicada en ruta 40 Norte, dedicada a la construcción de equipos y elementos metalúrgicos y metalmecánicos para la industria y la minería. En la tarde además se espera que mantenga reuniones con industriales y productores. Mañana Kulfas se trasladará en helicóptero hasta la mina Veladero.