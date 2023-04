Desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dieron a conocer ayer los datos finales de la cosecha de uvas de este año. Así se confirma una merma del orden del 9% en San Juan, al pasar de 444,3 millones de kilos recolectados en la vendimia pasada a los 404 millones de kilos de ahora.

Según informaron desde el ente rector del vino, la merma no sólo se debió a heladas, si no también a la sequía, olas de calor y bajos rindes en viñedos viejos, en los que los productores no pudieron realizar todas las prácticas necesarias por la situación económica.

La cifra de los recolectado en la provincia se aproxima a lo que había adelantado el INV a través de sus profesionales.

Respecto del total país, cerrando los datos prácticamente esta semana, la merma es de un 25,5% y la estimación fue del 21%. El desvió se debió a mayores pérdidas sufridas en Mendoza culminando con la vendimia más baja desde 1957 hasta la fecha.

Para el caso de la vecina provincia, la principal productora de uvas del país, la cosecha fue de 930 millones de kilos, cuando el INV había estimado por encina de los 1.000 millones de kilos. Pero el factor climático fue determinante para que no se pudiera alcanzar esa cifra.

Así y todo, la queja de los productores es que el precio de la uva no subió lo suficiente.