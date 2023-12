El Concejo Deliberante de Rawson y el de Capital aprobaron ayer sus respectivas Ordenanzas Tributarias Anuales, las que regulan las tasas municipales que pagan los vecinos por ciertos servicios. En ese marco, el primero de los legislativos comunales aprobó un aumento del 140 por ciento, mientras que, el segundo, avaló una suba del 150 por ciento. Los incrementos están en línea con los que dispusieron otros cuerpos deliberativos. En Santa Lucía, el proyecto se tratará hoy y contempla una suba de los cánones del 150 por ciento. Por otro lado, en Rivadavia y en Chimbas sancionaron las iniciativas en el cierre de la gestión pasada y, en el primero de los departamentos, el aumento fue del 193 por ciento, mientras que, en el segundo, estará entre el 100 y el 150 por ciento, revelaron distintas fuentes tras un relevamiento de este medio.

Las tasas municipales apuntan a servicios específicos, como la recolección de residuos, el barrido y la limpieza, entre otros. Además, están las denominadas tasas sobre inmuebles, comercio, industria y construcción. Si bien los porcentajes en el Gran San Juan son elevados, quedarán por debajo o a tono de la inflación prevista para este año: en el orden del 190 o 200 por ciento. Los valores de las tasas regirán para 2024, en el que, según estimaciones de consultoras privadas, la inflación promedio puede ubicarse en torno al 190 por ciento.

Por eso, en la mayoría de las comunas dijeron que preferían no disparar un número más alto en las tasas teniendo en cuenta la crisis económica nacional, sumado a que los niveles de recaudación, por lo general, son bajos.

En Rawson, el Concejo también aprobó el presupuesto 2024, el cual es de 18.125.073.137 pesos. No fue lo único, ya que la gestión de Carlos Munisaga impulsó y tuvo el OK para un plan de moratoria, el que contempla las deudas al 31 de diciembre y al que podrán adherirse hasta el próximo 31 de marzo. El programa prevé el 100 por ciento de quita de intereses por la cancelación total de la deuda en un solo pago, el 50 por ciento de la reducción de intereses por el pago de la deuda en tres cuotas y el 35 por ciento de descuento de intereses al abonar el saldo negativo en cinco cuotas. También contemplaron al contribuyente que está al día, el que tendrá un 15 por ciento de descuento, además de los que ya están planificados para el pago anual y semestral, señaló Evelyn Madueño, secretaria de Hacienda.

Por el lado de Capital, el presupuesto aprobado es de 33.562.729.695 pesos, indicaron en la comuna, lo que representa un aumento del 185,2 por ciento con respecto al de este año, que fue de 11.765.615.157 pesos.

En cuanto a Santa Lucía, el Concejo hoy tratará su norma de gastos y recursos, la que arroja un total de 8.482.211.000 pesos, lo que significa una suba del 158,6 por ciento con respecto al de este año, que fue de 3.279.754.000 pesos. Los datos los suministró la edil peronista Carolina Porres, mientras que desde el municipio no hubo respuesta a la consulta de este medio. En Rivadavia, el presupuesto es de 14.137.092.389 pesos, un incremento del 171,5 por ciento. El intendente Sergio Miodowsky lanzó beneficios, como la exención del pago de inscripción para un comercio nuevo, además de que no abonará la tasa por seis meses, mientras que la de construcción (que se paga por única vez) no se abonará en el caso de una vivienda familiar.

En Chimbas, la ordenanza de gastos y recursos es de 14.056.658.978 pesos. En cuanto a las tasas, indicaron que están atadas a la Unidad Tributaria que fija la provincia, la que se elevaría entre el 100 y el 150 por ciento.