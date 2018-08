Los exportadores sanjuaninos salieron con los tapones de punta ante el anuncio nacional de recortar un 66% los reintegros que perciben por las ventas de productos de esta economía regional, porque aseguran que reduce la ganancia y competitividad a raíz de que la mejora por el tipo de cambio, se licúa por efecto de la inflación. A raíz de esto, los integrantes de la Cámara de Comercio Exterior conformaron un frente común para plantear por medio del envío de notas a los Ministerios de Producción y de Hacienda de la Nación la necesidad de asegurar la continuidad de los beneficios. ""También vamos a solicitar una audiencia con el gobernador Sergio Uñac para solicitarle su colaboración al momento de hacer los reclamos", dijo su presidente, Antonio Giménez. El empresario, que participó el miércoles en Buenos Aires en el evento anual del Día de la Exportación; agregó que todas las economías regionales acercaron sus reclamos al ministro de Producción, Dante Sica, que participó en el evento. Allí el funcionario defendió la medida, con el argumento de que el nuevo valor del dólar y la baja de la presión fiscal generaron las condiciones para que los exportadores cedan y acepten el recorte de los reintegros a la exportación. Pero los exportadores no piensan igual. La Unión Industrial de San Juan se alineó a los reclamos y preocupación de la entidad nacional. Hugo Goransky, titular de delegación local; dijo que con esta medida Argentina ""posterga el objetivo de convertirse en el supermercado del mundo mediante el agregado de valor y la exportación de trabajo y conocimiento". Angel Leotta, titular de la Corporación Vitivinícola Argentina y presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan consideró que ""las ganancias del exportador son el reintegro, todo lo demás es costo", y explicó que los mismos ""no son un subsidio sino una devolución en compensación por los impuestos nacionales que no deben pagarse por un producto que no fue vendido en el país. En esa entidad consideran que tomando como base las exportaciones de 2017, el sector dejaría de percibir 55 millones de dólares, suponiendo que los reintegros se eliminaran al 100% de todo el complejo vitivinícola.

El Gobierno nacional aún no explicó a qué sectores aplicará el recorte del 66 por ciento de los reintegros.

""Es una medida, intempestiva, inesperada y contraproducente", dijo por su parte Giménez; quien consideró que el argumento de la Nación sería válido si en el país no hubiera inflación, y que también hay que considerar el ciclo de cada producto y el valor que tendrá el tipo de cambio al momento de las cosechas. ""Si el tipo de cambio se mantiene flotante, probablemente sea favorable, pero si la inflación sigue con en los últimos 10 años, entre un 25 o 30 por ciento de aumento, entonces la devaluación es devorada por la inflación", expresó.



En San Juan, el sector agroindustrial tiene 9 productos que reciben reintegros: ajos, zapallo, uvas, pasas, ciruelas, aceitunas, aceite de oliva, vinos y mosto (ver infografía). Por su parte, el sector industrial local cuenta con otros 20 productos con este beneficio.