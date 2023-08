En una extensa reunión paritaria, el Ejecutivo trasladó a los gremios UDAP, UDA y AMET la propuesta que el jueves por la tarde les había hecho a los sindicatos no docentes, esto es, un aumento del 15 por ciento en el valor índice a partir de este mes y establecer un salario mínimo de 200 mil pesos, por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedras, incluida, en esa cifra, los montos que aporta Nación por Fonid y Conectividad. Además, hizo mejoras en los ítems E66, valor remunerativo por antigüedad, y A56, que refleja el estado docente, y también propuso "establecer un adicional no remunerativo, bonificable por antigüedad para todos los cargos, de tal forma que se atienda el pedido de mantener la pirámide salarial". Tras el encuentro, los gremialistas coincidieron en que se trata de una propuesta "superadora" y "cumple con lo que veníamos solicitando". No obstante, los tres referentes indicaron que "será bajada a las bases", por lo que la respuesta formal se dará el 14 de este mes, un día después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Un punto clave que quedó plasmado en el acta paritaria y que fue confirmado por la ministra de Hacienda Marisa López, es que el Ejecutivo les consultó a los gremios si habían convocado a medidas de fuerza, lo que fue rechazado por los sindicatos, ya que "la negociación paritaria se encuentra en curso". A su vez, las tres organizaciones consultaron respecto a las "faltas injustificadas a los lugares de trabajo", a lo que Hacienda contestó un lema que se viene repitiendo en las distintas negociaciones: "día trabajado, día pagado". Si bien no fue confirmado oficialmente, las aclaraciones de las partes surgieron en el momento en que un grupo pequeño de autoconvocados decidió hacer paro y que circulara convocatorias a marchas a través de redes sociales.

En la reunión de mesa salarial, que se realizó el jueves, la gestión uñaquista ofreció a los gremios ATE, UPCN, SOEME, SITRAVIAP, ASPROSA, Sindicato Médico, ATSA y Sindicato de Luz y Fuerza, incrementar los sueldos un 15 por ciento este mes, un mínimo salarial de 200 mil pesos y duplicar las asignaciones familiares, entre otros puntos (Ver La propuesta...) . Dicha oferta debía ser trasladada a los gremios docentes, ya que era diferente a la propuesta que se presentó el martes, la que, por ejemplo, sólo contemplaba adelantar a agosto el 10 por ciento de aumento previsto para septiembre.

Tras el encuentro y sobre el nuevo ofrecimiento, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, destacó que "se dejan atrás las sumas fijas de los ítems porque se van a ir actualizando con la inflación. Esto antes no pasaba por lo que se iban licuando con la suba de precios". Por su parte, Daniel Quiroga de AMET, sostuvo que "la oferta es interesante y está dentro de lo que hemos planteado porque la idea es que se recupere la pirámide salarial". En la misma línea, Lucio Vázquez, de UDA, indicó que "es superadora" y que "se adecua a las necesidades que solicitaba la intersindical". Así, los coincidieron en que se trata de una oferta mejor que la anterior.

De acuerdo al acta, el ítem A56, que refleja el estado docente, si es aceptado pasaría de los 17.500 pesos actuales a 34.500 pesos, mientras que en el E66 se definieron nuevos montos: 13.117 pesos para aquellos con cero años; 15.304 pesos de 1 a 4 años, 21.862 pesos de 5 a 9 años, 24.048 pesos de 10 a 16, 25.142 de 17 a 24, 26.235 pesos de 25 a 29 y 28.421 pesos de 30 o más años.

Aumento

15 Es el porcentaje de suba que tendrán los sueldos de agosto, lo que se liquidarán a fin de mes o los primeros días de septiembre.

Asignaciones

En la reunión paritaria y tal como lo hizo con los gremios no docentes, el Gobierno confirmó que incrementará las asignaciones familiares en un 100 por ciento, en montos y tramos.

> La propuesta cayó bien en estatales

Si bien algunos de los gremios estatales indicaron que bajarán la propuesta salarial a las bases, la oferta cayó bien. Incluso, hay sectores que entienden que la oferta ha quedado confirmada y los sueldos de agosto se liquidarán con el incremento del 15 por ciento. Uno de los gremios que se mostró a favor de la propuesta fue UPCN. Su titular, José Pepe Villa, indicó en los micrófonos de Radio Sarmiento que "ha sido un ofrecimiento razonable, la gente está conforme. Tenemos que adecuarnos a lo que pasa acá, la canasta básica de Buenos Aires no es como la de acá y tenemos que adaptarnos". Además, indicó que, "si había una diferencia con la inflación, se recuperó con el 10 por ciento de aumento en julio y, ahora, tenemos el 15 por ciento más en agosto, deberíamos seguir así con cláusula gatillo". Sobre ese punto y tras la reunión con los gremios no docentes, la ministra de Hacienda, Marisa López, había explicado que, con el sueldo de este mes, los agentes del Estado verán sus salarios incrementos en un 76,1 por ciento en lo que va del año, cuando el último dato de inflación fue del 50,7 por ciento", por lo que se estará un 26,1 por ciento por arriba de la inflación.