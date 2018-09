La Feria Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, tuvo lugar ayer en las instalaciones de Cepas Sanjuaninas, con una amplia oferta de propuestas y sugerencias para orientar a los jóvenes para conseguir su primer puesto laboral. Hubo talleres y charlas desde cómo elaborar un currículum, ensayos de una entrevista de trabajo hasta consejos para conseguir un empleo. Agustín Morad, coordinador nacional de Empleo Joven, aportó algunos consejos.



1- El mundo laboral



Tomarse el tiempo suficiente para conocer el mundo laboral, cómo funciona, obligaciones y derechos del empleado, características de las relaciones laborales, los tipos de sectores productivos, habilidades y competencias.



2- Un estudio personal



Hacer un relevamiento de los atributos y competencias de la propia persona, las debilidades y fortalezas del propio individuo, ver qué condiciones buenas tiene la persona y potenciarlas.



3- Cómo hacer el currículum



Tener en cuenta que el currículum es la hoja de vida de la persona y en él debe constar todos los antecedentes y experiencias de la persona, incluso si han sido empleos no registrados. Es decir que, además de los datos básicos, como nombre, edad y estudios cursados, mencionar todos los trabajos desempeñados, aun los no remunerados.



4- Insistir con el ofrecimiento



Aunque las empresas no tengan abierta la convocatoria a tomar personal es importante acercarse en forma permanente e insistir con el pedido de empleo. Muchas firmas tienen en cuenta la actitud de la persona y son los primeros convocados cuando se abre la posibilidad de contratar gente nueva.



5- Puntualidad en la entrevista



Aunque pueda parecer una obviedad, es fundamental llegar a horario a la entrevista laboral que se tenga concertada y no se podrán dar ningún tipo de excusas por haber llegado tarde. En cuanto a la presentación personal, no es necesario concurrir de traje, hay que hacerlo con ropa cómoda, pero acorde al empleo que se está solicitando.



6- No descartar el autoempleo



No siempre buscar el empleo en una empresa sino tener en cuenta la posibilidad de encarar un emprendimiento propio, es decir no apuntar siempre a tener relación de dependencia. Buscar el asesoramiento de gente que ha puesto su propio negocio para no repetir errores.



7- Pensar en la propia ciudad



No pensar que todas las respuestas a un buen empleo están en las grandes ciudades como Buenos Aires sino que pueden estar en la propia localidad en la que vive la persona. Por eso es importante conocer las empresas y las oportunidades laborales de la propia ciudad.



8- No hay que desmoralizarse



No hay que bajar nunca los brazos aunque cueste conseguir un empleo. Así como casi nadie tiene éxito en el primer puesto al que se presenta, quien no se rinde termina llegando a la meta. Poner toda la energía y no tener miedo a la hora de buscar un nuevo puesto. Si la persona tiene temor no dará una buena entrevista.



9- Cómo calcular el monto del salario



La mayoría de las empresas que buscan personal piden que la persona ponga en su currículum el sueldo que quiere ganar. Para colocar el monto se sugiere primero averiguar cuál es el salario de ley y tener en cuenta las necesidades de vida de la persona. Considerar que se puede comenzar con un salario un poco más bajo, pero si el empleado demuestra condiciones podrá ir mejorando sus ingresos.



10- Prejuicios de género



No hay que tener prejuicios de género, es decir pensar que hay oficios para hombres y otros para mujeres. Cada vez hay más gente que trabaja en tareas que antes estaban dominadas por algunos de los dos. Todo dependerá de la capacidad y de las habilidades de la persona.

Protagonistas

Pascual Luna - Electricista





"En la actualidad estoy trabajando como electricista, pero estoy buscando otro empleo. Pienso en trabajar en alguna empresa que me dé estabilidad y la posibilidad de tener jubilación, obra social y hasta vacaciones pagas. Me parece muy buena la idea de la feria porque además de las charlas hasta me han explicado cómo hacer un buen currículum".

Tatiana Alaniz - Bachiller





"Acabo de terminar la secundaria y me recibí de bachiller en Ciencias Sociales. Por eso ahora estoy buscando la posibilidad de conseguir mi primer empleo. Una posibilidad es estudiar en la Escuela de Policía, pero no descarto otro empleo. Acá encontré toda una serie de herramientas que me van a servir en esa búsqueda. Ojalá tenga suerte".

Ariel Trigo - Estudiante





"Si bien todavía estoy estudiando, ya busco la posibilidad de conseguir un trabajo que me permita continuar con la escuela. Quiero ayudar en mi casa, pero también quiero empezar a manejar mi propio dinero. Nunca antes salí a buscar empleo por lo que creo que esta feria me va a dar las herramientas necesarias para dar ese paso. Se trata de un mundo nuevo".