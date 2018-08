Un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en julio pasado se registró la peor caída de la actividad industrial en los últimos 10 años, con una reducción de la producción del orden 7,3%. En ese contexto y según referentes locales del sector, las actividades más perjudicadas en San Juan por la situación son las que corresponden a construcción, calzado y los ámbitos textil, químico y plásticos. Los mayores problemas de los que hablan como causantes del panorama son la fuerte carga impositiva y la falta de crédito por las altas tasas de interés.



De acuerdo a la CAME, julio fue el tercer mes consecutivo en el que la producción de las pymes industriales decreció, alcanzando el valor más bajo de la serie desde que en enero de 2008 comenzó la medición. El informe consigna que en junio la actividad había caído 4,4%, aunque en lo que va del 2018 acumula un leve crecimiento de 0,1% frente a igual período de 2017.



Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan, dijo que "en San Juan no somos una isla de lo que está pasando a nivel nacional. Las industrias estamos sufriendo los problemas que ha provocado la fuerte devaluación". Y tras destacar el esfuerzo que se hace desde el Gobierno provincial para apoyar la actividad, por ejemplo con líneas de créditos a tasa subsidiada, sostuvo que el mayor esfuerzo apunta "a mantener al personal".



En ese sentido, desde el sector de los plásticos, Rolando Manzanelli, desde el gremio del sector, contó que varias de las empresas radicadas en la provincia están recurriendo a suspensiones temporales del personal para evitar tener que despedir gente. "La gente trabaja 15 días y las otra quincena está parada y se hacen rotaciones", contó el gremialista.



Enrique Velasco, de la Cámara de la Construcción, manifestó su preocupación porque señaló que "se van terminando grandes obras, pero el inicio de otras nuevas se demora". Dijo que la mayor expectativa está concentrada en el nuevo velódromo en Pocito, el predio ferial en Chimbas y los barrios anunciados.



Para los empresarios lo que está contribuyendo al grave problema actual es la incertidumbre cambiaria y financiera, las altas tasas de interés y la fuerte presión tributaria, que ponen límite a la llegada de nuevas inversiones.



El informe de CAME señala que sólo el 17% de las firmas consultadas dijo tener planeado nuevas inversiones hacia adelante, a pesar que entienden que es un momento clave, pero la falta de recursos y la incertidumbre no los ayudan.



Guillermo Cabrera, referente en la provincia de la entidad nacional, dijo que "las industriales locales no escapan a la situación nacional, están complicadas al igual que el resto de las industrias".



Otro dato que surge del informe es que la industria en el país se encuentra trabajando con una alta capacidad ociosa: el uso de la capacidad instalada volvió a caer en julio, a sólo 57,9% (desde el 64,3% en marzo, el 62% en abril, 60,5% en mayo y 59,8% en junio). Y no se ven signos de que este panorama se vaya a revertir.

Menos actividad



La actividad económica en el país cayó un 6,7% en junio en forma interanual, registrando la retracción más brusca en la gestión de Mauricio Macri, y retrocedió 0,6% en el primer semestre, afectada principalmente por las pronunciadas bajas en la agroganadería, la industria y el comercio, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



Junio registró el tercer mes consecutivo de baja, con un porcentaje que sólo fue superado por el derrumbe de julio de 2009, cuando la Argentina enfrentaba el temblor financiero iniciado en los Estados Unidos en 2007.



La actividad económica pasó a signo negativo en el año, en un semestre condicionado por una profunda devaluación junto con una corrida cambiaria y la sequía que afectó a amplios sectores del país.



Respecto de mayo, la actividad económica retrocedió 1,3 por ciento de acuerdo con los índices oficiales, confirmando el proceso recesivo.



El organismo encargado de las estadísticas informó que el sector que más incidencia tuvo en el resultado fue agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que en junio cayó 31% en la medición interanual. En segundo lugar se ubicó la industria manufacturera, que retrocedió 7,5%.

Consulta

300 Es la cantidad de empresas en el país consultadas en esta oportunidad para la elaboración de la Encuesta Mensual Industrial de la CAME.

Plásticos

8 Son las empresas del sector de los plásticos radicadas en la provincia. Ocupan en la actualidad a unos 700 trabajadores, según fuentes gremiales.

Indumentaria

A nivel nacional, el rubro donde más proporción de empresas progresaron en la comparación anual fue "Indumentaria y Textil", donde el 36% de firmas tuvieron crecimiento, aunque 12 puntos menos que en junio (48%). En San Juan, en cambio, es uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad, según el testimonio empresario.