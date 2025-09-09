El dólar oficial revirtió la suba inicial y cerró a $1.425 en el Banco Nación mientras las acciones rebotan hasta 3% Los papales locales en Nueva York iniciaron el martes en verde tras el retroceso de 24% que registraron luego de la derrota del Gobierno en PBA.

Las acciones argentinas en Wall Street rebotan hasta 3% este martes, tras la abrupta caída de hasta 24%, que registraron este lunes luego de la derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses. En tanto, los bonos en dólares recortan parte de las fuertes caídas de este lunes. Suben por encima de 3%.

La atención del mercado sigue puesta en el comportamiento del dólar en la previa de la nueva licitación de deuda que el Gobierno lanzó para este miércoles.

El dólar oficial cerró este martes a $1425 para la venta en el Banco Nación (BNA) luego de que iniciara la semana en un pico de $1460. En tanto, el blue opera hasta $1385.

Los dólares financieros, en tanto, caen hasta 0,6%. El dólar MEP se negocia a $1426,82 y el contado con liquidación (CCL) a $1436.

Las alzas de las acciones de las empresas argentinas que operan en Nueva York están lideradas por los títulos Transportadora Gas del Sur (3,1%); seguida por YPF (3%) y Pampa Energía (3%).

índice S&P Merval de la Bolsa porteña subió 0,1% en pesos y 0,3% en dólares.

Mientras, los bonos en dólares se movieron en terreno positivo en el inicio de la jornada y recortan parte de las fuertes caídas de este lunes. Anotan subas por encima de 3%.

El riesgo país, por su parte, se ubica en 1108 puntos básicos.

El mercado monitorea la estrategia oficial sobre el dólar

Los analistas descuentan que la tensión cambiaria continuará al menos hasta octubre y que el dólar se acomodará en el rango de los $1400.

La contracara es que, con un tipo de cambio cerca del techo de la banda de flotación, el Tesoro probablemente profundice sus intervenciones en el mercado o, si se supera ese umbral, que el Banco Central sacrifique parte de sus reservas.

El Gobierno interviene desde la semana pasada el Mercado Único y Libre de cambios (MULC). La medida busca frenar la presión alcista en período electoral, en un contexto de menor ingreso de divisas del agro y mayor demanda de cobertura por parte de empresas y particulares.

Según fuentes del mercado, no hubo intervención este lunes tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses. Tampoco del BCRA, al que el acuerdo con el FMI lo habilita a vender dólares solo si la divisa mayorista traspasa el techo de la banda cambiaria (hoy en torno a $1470).

“Cambiar la política y no la economía es una estrategia riesgosa si se considera que los US$14.000 millones del FMI para defender el techo de la banda pueden agotarse en un esquema de control de cambios para las compañías, pero que tienen brecha cero gracias al arbitraje de las personas”, consideraron en PxQ.

Y agregaron: “Aceptar la derrota en su verdadera dimensión implica la necesidad de modificar el esquema de bandas, administrar la convergencia a un tipo de cambio real que permita acumular reservas”.

En ese sentido, si se endurece aún más la política monetaria, con encajes más elevados y las tasas de interés, el impacto negativo sobre la actividad económica podría extenderse más de lo esperado.

“El principal riesgo para el Gobierno pasa por lo macroeconómico. Una suba del dólar al techo de la banda podría interrumpir el proceso de desinflación, deteriorar el humor social y alimentar el voto castigo. En ese marco, bonos y acciones enfrentarán semanas de debilidad hasta que haya mayor claridad sobre la coyuntura económico-financiera”, cerraron los expertos de Delphos.

En ese contexto, el Tesoro tendrá el miércoles un nuevo test con el mercado, a través de una nueva licitación de deuda en pesos, en la que vencen unos $7,2 billones. Desde el desarme de las LEFI, a mediados de julio, en cada una de esas operaciones, el Tesoro convalidó tasas por encima de la inflación para evitar que queden pesos sueltos que pudieran presionar sobre el dólar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del programa oficial, pese a la derrota electoral. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, expuso el domingo en su cuenta de X.