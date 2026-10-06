El Gobierno pagará más de $220.000 millones de deuda de obra pública con bonos

El Gobierno nacional avanzará con un mecanismo para cancelar hasta $221.119,5 millones en deudas con empresas contratistas de obra pública mediante la entrega de títulos del Tesoro. La decisión fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 59/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

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El esquema alcanza acreencias originadas en certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 . También incluye obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos desde 2024.

El punto central es que el Estado no cancelará esas obligaciones mediante un desembolso inmediato de efectivo , sino a través de una combinación de instrumentos de deuda pública con vencimientos entre octubre de este año y abril de 2027.

La operación se realizará mediante una canasta compuesta por tres instrumentos capitalizables en pesos. El 33% corresponderá a una Letra del Tesoro con vencimiento el 30 de octubre de 2026 ; otro 33% , a un Bono del Tesoro con vencimiento el 15 de enero de 2027 ; y el 34% restante , a otro bono que vence el 30 de abril de 2027 .

En términos de valor nominal, las ampliaciones autorizadas alcanzan hasta $60.000 millones para la primera letra, $51.000 millones para el bono de enero y otros $60.000 millones para el título de abril , es decir, hasta $171.000 millones nominales. Sin embargo, los títulos serán entregados a su valor técnico y el cupo efectivo máximo para cancelar obligaciones quedó fijado en $221.119.509.519 .

La operación será imputada a partidas del Ministerio de Economía destinadas a atender deudas de las secretarías de Transporte y Obras Públicas. Según la resolución, las emisiones se encuentran dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Presupuesto 2026.

Las empresas deberán aceptar los bonos y renunciar a reclamos

La adhesión al mecanismo no será automática. Las contratistas deberán aceptar expresamente recibir títulos públicos como forma de cancelación y firmar un acuerdo con el Estado para ingresar al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

Ese acuerdo incluye una condición relevante: las empresas deberán desistir de reclamos administrativos o judiciales vinculados con los contratos incluidos en el régimen y renunciar a otros créditos o planteos económicos relacionados directa o indirectamente con esas obras.

El mecanismo había sido creado en julio con un cupo máximo precisamente de $221.119,5 millones y ahora el Ministerio de Economía avanzó con la ampliación de las emisiones necesarias para instrumentar los pagos.

Qué deudas busca cerrar el Gobierno

El régimen apunta a regularizar compromisos acumulados durante varios años con compañías que ejecutaron infraestructura para el Estado nacional. Incluye tanto obras todavía vinculadas a contratos vigentes como obligaciones surgidas de contratos que fueron extinguidos a partir de 2024.

En términos prácticos, el Estado convierte esas acreencias en títulos públicos y desplaza parte de los pagos hacia los vencimientos de los instrumentos utilizados. Para las contratistas que acepten, los bonos pasarán a representar la cancelación de los montos reconocidos bajo el régimen.

La Resolución Conjunta 59/2026 fija un tope global de $221.119,5 millones, por lo que la operatoria podrá utilizarse hasta agotar ese cupo.