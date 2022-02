No hay nada como un buen reto visual para poner a trabajar nuestro cerebro y pasar el tiempo divirtiéndonos, es por eso que internet está lleno de éstos que nunca se vuelven aburrido pues su contenido es de lo más variado. Pueden ir desde encontrar objetos que sólo puedes identificar si eres amante del cine, hasta algunos más complicados que involucran hasta a las matemáticas, como en el desafío que te traemos hoy. Esta imagen estuvo circulando por redes sociales y puso en desacuerdo a muchas personas, que tenían todo tipo de respuestas para la pregunta que se planteaba: ¿cuántos números hay en la imagen? Pero a pesar de que costaba mucho que se coincidiera en una solución, en realidad, sí hay una correcta (o tres).

Sabemos que si no te gustan mucho las matemáticas, es posible que tan sólo ver los números pues causarte dolor de cabeza, pero no es tan complicado, ni siquiera tendrás que resolver operaciones. Te invitamos a pensarlo más como un rompecabezas y a pensar en las posibilidades que hay de crear número infinitos (no te preocupes, aquí sí tienen fin).

¿Tú puedes ver la cantidad total de números que hay en esta imagen? Te dejamos una pista. De entrada, no son sólo tres, sino que cada número evidente puede formar otro número con la forma de los demás. Además, las cifras totales que formen estos también cuenta. Por su puesto, todas las cifras que formes no podrán pasar de las centenas y, como hay tres números, tampoco cuentan las decenas. Lo único que debes ver son los números individuales que se formen y las cifras de 100, es decir, que posean tres dígitos. ¿Ya los encontraste?

Solución

En la imagen se pueden ver, por lo menos, dígitos del 0 al 9. pero hay quien ha ido más allá y se ha puesto a formar cifras, por lo que podrían aparecer, si contamos las centenas, ya que tenemos 3 números iniciales, el 496, y 196 Claro, que poniéndonos más exquisitos y contando los millares, también podríamos observar los números 6821 y 1286, por lo que lo más acertado, sería decir que en la imagen hay 12. Eso es lo divertido de los números, que con unos pocos, puedes formar muchísimos mas. ahora tú reta a alguien y discutan cual es la respuesta correcta. No puede ser menos de 10.