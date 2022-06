Un hecho que tuvo lugar en Mar del Plata generó revuelo en Twitter. Es que, un joven acudió a su banco para retirar algunos ahorros que tenía en dólares pero pasados a pesos y la cantidad de billetes causó sorpresa.

El politólogo y periodista, Marcos Falcone mostró en Twitter una fotografía que mostró la gran cantidad de billetes de baja denominación que recibió su amigo cuando fue a buscar sus ahorros al Banco Provincia. Si bien en un principio pensó que el trámite iba a ser común y corriente, la situación tomó un giro inesperado cuando el empleado del lugar le dijo que solo tenía billetes de $100. Sin dudarlo, el hombre le respondió que no había problema al respecto, pero se sorprendió cuando vio la cantidad de moneda que le entregó.

Esta situación generó un debate entre los usuarios, quienes hicieron hincapié en diversos temas sobre la realidad económica argentina. “Fue al banco a retirar el equivalente a 2000 dólares y le dieron esto”, escribió Marcos Falcone. En su mayoría, la denominación de los billetes eran de $100 y, unos pocos, de $200.

“¿Quién en su sano juicio puede darte esa cantidad sin usar billetes de $1000 ni $500?”, se preguntó un usuario. Ante su interrogante, otro respondió: “Los bancos. Es más cómodo y barato guardar billetes grandes y sacarse de encima los chicos”.

Por otro lado, algunos usuarios de Twitter hicieron énfasis en la inflación que se vive en el país y la manera en la que se deterioró el dinero a lo largo de los años. “Si esa cantidad se veía hace algunos años atrás, prácticamente tu amigo era rico”, opinó un apersona. “Con mi dentista, cuando le pagué $15.000 pesos en billetes de $100, llegamos a la conclusión de que los bancos prefieren romper el cajero y que creamos que tenemos mucha guita a que pensemos que los de $1000 perdieron valor”, apuntó una joven.

Un amigo fue al banco a retirar el equivalente a 2000 dólares, le dieron esto: pic.twitter.com/jpCyzjspDo — Marcos Falcone (@hiperfalcon) June 21, 2022

Además, otras personas contaron experiencias parecidas. “Me pasó algo parecido en marzo, cuando retiré dinero del Banco Nación. Al contado, me dieron una bolsa de esas que apenas entraba en mi bolso y me dijeron que no había billetes de $1000, que lo poco que había lo dejaban en los cajeros automáticos”, lanzó un usuario. “El otro día fui a sacar $200.000 por caja y me dieron billetes de $100. El de la caja me dijo ‘no tenemos billetes de $1000, y que si los quería que pase por el cajero”, agregó otro.