Si antes fueron las clases de zumba, ahora son un grupo de policías que recrearon el baile de los africanos cargando un ataúd los que se volvieron virales por su curiosa campaña de prevención contra el coronavirus.

Pasó en Quibdó, Chocó, donde la policía se tomó las calles en medio de la pandemia que tiene a Colombia en cuarentena nacional. Allí montados en un camión y con un ataúd cargado en sus hombros, un grupo de policías emuló el meme del momento, y bailó al ritmo de la música como los africanos que cargan los cajones funerarios mientras que divertidos realizan coreografías y danzas.

De esta manera, la policía de Quibdó busca persuadir a los ciudadanos para que se queden en casa y respeten las medidas de aislamiento, una estrategia que ha despertado críticas y elogios por igual.

Junto con los policías que bailan mientras cargan el ataúd, también van otros que usando su uniforme tradicional, muestran la correcta manera de lavarse las manos, a ambos los acompaña una voz que a través de un megáfono insta a las personas a permanecer en su casas, respetar la cuarentena y lavarse las manos.

“Se recomienda, por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional, somos uno, somos todos”, dice la voz que acompaña a los danzantes.

El video de los policías chocoanos se hizo viral en redes sociales, despertando toda clase de reacciones, muchas de ellas entretenidas por la referencia al meme más viral del momento, el cual surgió en la red social Tik Tok, otras indignadas porque “con la muerte no se juega”.

Lo cierto es que el video de los africanos, que según el portal Know Your Meme se originó en Ghana y hace parte de una tradición fúnebre en las que personas contratan a grupos de hombres bien vestidos para que lleven el ataúd del difunto mientras cantan y bailan a ritmo de música alegre, se popularizó en estos tiempos que el mundo entero vive una crisis de salud por la propagación del letal coronavirus, como una forma satírica de recordar los peligros a los que nos exponemos si no cumplimos con el aislamiento.

La canción que usualmente acompaña el meme, que toma videos grabados en un documental de la BBC sobre estos “entierros felices” en 2017, es “Astronimía” de Vicent Tone y fue agregada por un usuario de Tik Tok responsable de viralizar el meme de los ghaneses.

Chocó es uno de los departamentos de Colombia con más población afrodescendiente, además de ser uno de los lugares más afectados por el conflicto armado. En su capital Quibdó se han reportado hasta la fecha hay un caso confirmado por coronavirus, una mujer de 47 años auxiliar de enfermería de un hospital local.