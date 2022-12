FOTOS MARIANO ARIAS

Fue un 22 de noviembre de 1982, en aquel patio del Colegio Don Bosco, donde un grupo de jóvenes, encabezados por el profesor Ramón Córdoba. tomaron la iniciativa de crear una Escuela de Patinaje Artístico y Bastoneras y que fue bautizada como 'Fantasías'. Una especie de deporte mezclado con gimnasia acrobática y estética, la institución fue pionera en la provincia. Por aquellos años, muy poco se conocía acerca de esta disciplina. Y con el tiempo fue ganando notoriedad por su coreografías sobre patines y con bastones en mano, hasta ser una de las principales características de un club que supo convertirse en un gran semillero de talentos para el país. 40 años de historia, magia y belleza sobre ruedas no es sencillo de resumir en tan pocos párrafos, pero quedarán plasmados en cuadros escénicos de gran impacto en la pista cuando se estrene el próximo espectáculo anual para este próximo viernes 30 de diciembre. El Estadio Cantoni será el escenario para '40 años a puro show: 1982-2022', con más de 120 patinadoras y patinadores en escena -de diversas edades- y que apelará a la nostalgia con una síntesis de los 70 shows que realizó en cuatro décadas el club. Será una selección, en diez pasajes, de aquellas puestas que marcaron emotivamente a los artistas de diferentes camadas y ciclos, como así también al público que fielmente ha seguido durante muchos años estas propuestas. Por el parqué del Cantoni, rodarán historias icónicas para el equipo del club, como 'Bastoneras sobre ruedas' (su primer show de 1982); 'Una vieja historia de amor' (1994); 'Cantata a Don Bosco Santo' (1988); 'El príncipe Alí' (2019); 'El hombre más grande de la historia (2008); y algunas clásicas recreaciones de obras de Disney como 'Coco' (2018); 'Frozen' (2014); 'El Rey León' (2015). Hasta la más emblemática y favorita del elenco 'Drácula' (1998). Por la pandemia, la última vez que hubo un show fue en 2019 y desde entonces, el cuerpo de patines viene armando este encuentro muy esperado y hay decenas de familias detrás de los artistas sosteniendo y apoyando para lograr que este nuevo espectáculo celebre a lo grande las cuatro décadas de vida.

Ensayo a contrarreloj. Las patinadoras preparan sus coreografías con complejas técnicas grupales.



El profesor Ramón Córdoba, -actual secretario y director deportivo del club- habló con DIARIO DE CUYO acerca de todo lo logrado hasta ahora y cuál fue la clave para mantener esta tradición en pie. 'Cuando comenzamos, nadie en San Juan conocía de qué se trataba el patinaje artístico. Ni siquiera habían patines para practicar, había que pedir o comprar afuera. Pero inventamos un método para adaptar mocasines y atornillar con las ruedas. La verdad que pasaron muchas cosas y creo que logramos con creces constituir una gran escuela', expresó con orgullo el entrenador y miembro fundador de la institución.



Una de las disciplinas deportivas populares en la provincia, es sin duda el hockey, sin embargo, hay un lugar especial que el patinaje artístico fue ganando también terreno. ¿Cuál es esa química que vincula a generaciones de chicas y chicos por patinar con virtuosismo? el profe consideró que 'la diferencia, radica que no es una práctica de contacto o que vaya al choque. Hay un costado estético que implica un preciosismo que encanta tanto a chicas como varones. Y requiere también de empeño, de voluntad y dedicación que no solo puede destacarse de manera grupal, también individual', explicó.

A entrenar. Las pequeñas deben dar un buen rendimiento físico



Las figuras, los trompos y otras piruetas también atraen al espectador: 'es un ejercicio preciosista y despierta una pasión que involucró a toda mi familia sin imponerlo. Esta pasión ya la heredaron mis hijos, que son técnicos, hasta patinan mis sobrinos, mis nietas y bisnietas. Pero sin el apoyo de las familias y del pilar fundamental de mi esposa, Norma Garay, todo lo que logramos no hubiera sido posible', reflexionó Ramón. Desde 1994, 'Fantasías', fue el primer club provincial en competir en torneos nacionales y no ha parado de ser una cuna de campeones. con títulos locales, nacionales y sudamericanos. De esta escuela surgieron Gastón Cuello, Facundo Cordero (actual campeón sudamericano), Malena Icazatti (entre las 10 mejores del país); Pilar Olivera, Araceli Vidal, Ema Zabaleta (campeonas nacionales) y muchas otras figuras con medallas y mejor ranqueadas en el país. Por si fuera poco, el club se expandió y cuenta con filiales en Media Agua (35 patinadores) y en Los Berros (con 20). Actualmente, la institución forma a casi 180 deportistas en todas las especialidades (libre, figura obligatoria, pareja de alto, danza, precisión y show) además de seguir sosteniendo el grupo de bastoneras.

Virtuosismo y belleza. Para el patinaje artístico, las formas y figuras son esenciales en sincronización con la música.



Con todo el camino transitado, Ramón se manifestó satisfecho y esperanzado por el futuro, puesto que el club quedará en buenas manos cuando él ya no esté: 'sé que hay que dejar el lugar a los más jóvenes. Todos los años surgen camadas nuevas y estoy consciente que Fantasías no va a morir. Los que fueron ayer mis alumnos, hoy están entrenando a nuevos patinadores. Eso me da mucha felicidad', concluyó.



DATO

40 años a puro show: 1982-2022. Viernes 30 de diciembre. Estadio Aldo Cantoni 21hs. Entradas: niños de 3 a 10 años en $1300 y de 11 a adultos, $1500. Venta en boletería desde las 17hs.