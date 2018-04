Este jueves, Fabián Doman lanzó una bomba en su programa El Tratamiento: "Hay cuatro nombres que alguien aportó en las últimas horas a la causa de la pedofilia en Avellaneda. Los cuatro nombres son famosos".

El conductor, que no quería revelar los nombres, aseguró que "quienes acercaron pruebas llevaron, por ejemplo, capturas de pantalla de diálogos en ese teléfono con una persona importante"."Lo más increíble, novedoso y sorprendente, es que a esta persona le creyeron", insistió.

"La historia de que esa causa no tiene famosos no es más. Lo cuál no significa que sea verdad", consideró el periodista, y remarcó: "Son nombres muy pesados". Lo llamativo es que Doman decidió compartir con sus panelistas los nombres de los involucrados y los escribió en un papel. Sin embargo, le salió mal.