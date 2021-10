En 2019, fue celebrado el Campeonato Nacional de Malambo Femenino en Carlos Paz. Por aquella edición, la delegación sanjuanina hizo su primera participación en el certamen de danza federal logrando una marca histórica, que su conjunto representativo, el elenco Yñaka, llegase a la ronda final, dentro de los cincos mejores ballets del país. Pero también, otro hito fue llevar a su mejor malambista local, Ayelén Mercado, como aspirante a campeona. Sin embargo, la victoria fue esquiva. El rubro conjunto mayor fue dominado por Feminas de Buenos Aires y Micaela del Río (La Pampa) fue la campeona nacional indiscutida. La pocitana se había quedado con las manos vacías en cuanto a resultados, pero en cuanto a experiencia, trajo consigo mucha sabiduría y con la entera convicción de volver por la revancha. El sábado pasado, Ayelén ganó el selectivo provincial y quiere regresar a Córdoba más fortalecida que nunca. Nuevamente será aspirante para representar el malambo femenino de la provincia y también estará bailando como miembro de Yñaka Ballet (en huarpe significa "Princesas") bajo la instrucción del profesor Adrián Funes. Para alcanzar la meta, la joven malambista de La Rinconada, elaboró una puesta coreográfica interesante, con energías renovadas para competir en noviembre próximo. "A pesar de la pandemia, el proyecto de las chicas continúa y es un proceso que ha llevado mucho tiempo de preparación física, trabajo en gimnasio y nutricional. Ahora, tenemos las expectativas bien altas y queremos dejar representado a San Juan con lo mejor que tenemos. En lo personal, quiero traer el título de campeona nacional", afirmó la bailarina.



En el balance de su anterior actuación, Ayelén puntualizó que fue lo que faltó para ganar: "Hay que tener en cuenta que todo era muy nuevo para nosotras. Fue la primera vez que participábamos en el campeonato nacional. Hoy somos conscientes que no fuimos lo suficientemente preparadas para un reto semejante. Porque es muy alto el nivel. Sobre todo en cuanto a lo físico, fuimos muy tranquilas y confiadas, pero propuse este desafío que ya es personal, porque me apasiona mucho bailar y es hoy lo más importante para mí. Para ser campeona, supe que debía prepararme en serio, así que empecé a entrenar la alimentación, el vestuario y proponer algo cautivante para el jurado y para el público", manifestó la aspirante.



Entre las claves esenciales que vienen sosteniendo en su entrenamiento fue desde lo nutricional, incorporar proteínas, puesto que cada ensayo y la presentación de su cuadro lleva un desgaste físico importante. Después, tiempo de recuperación para el cuerpo y lo otro, un trabajo integral en lo coreográfico. Todo ello, en función de la caracterización de Martina Chapanay y su leyenda, que será su propuesta artística para competir en Carlos Paz. La elección de representar a la legendaria soldada sanjuanina no fue casual: "Como la campeona actual Micaela del Río, hizo su propio personaje la vez pasada, el malambo femenino se volvió muy libre en cuanto a estilos, entonces cada competidora presenta su propia caracterización que es única. Entonces, decidí ir por el mismo camino. Qué mejor lograrlo con Martina, esa mirada profunda, su espíritu combativo, su valentía, esos fueron aspectos que me hacen sentir muy identificada con ella y poder transmitirlo en el malambo", explicó Mercado.

En los cuatro minutos que dura su actuación, la aspirante quiere dejar bien plasmada es impronta de mujer luchadora. Para concretarlo, buscó que haya unidad en cada detalle de su cuadro coreográfico, desde el vestuario, el maquillaje, la puesta en escena, la musicalización, la actitud y la estética visual del personaje. Hasta sus músicos la acompañan con trajes militares de época. Por lo tanto, quiere que el equipo -integrado por Funes (bombo), Daniel Páez (guitarra), Leonardo Pérez (guitarra) y Ariel Sasso (violín)- sea bien homogéneo en todo aspecto. "Siento que ahora estoy completa por el progreso que vengo teniendo y al clasificar, me siento a pleno conmigo misma. No lo logré sola porque hay todo un equipo que me apoya y trabaja conmigo", resaltó.



Respecto a los resultados del reciente selectivo local, la malambista opinó que este año hubo el doble de concurrentes: "Quedé contenta, porque la pandemia nos quitó mucho. Ahora, todos teníamos muchas ganas de bailar y darlo todo en el escenario. Esta vez hubo un buen nivel, aunque me hubiese gustado que hayan más chicas en el malambo, que todavía somos pocas, pero iremos ahora mejor preparadas para dar varias sorpresas. Todas queremos lograr los mejores resultados. Si bien es una competencia sana, todas y todos queremos ganar".



El objetivo está fijado. Ayelén irá con una mochila cargada de esperanzas para disputarlo todo a lo grande.

La delegación rumbo a Córdoba



Para el Campeonato Carlos Paz 2021, que se desarrollará desde el 19 al 22 de noviembre, la delegación sanjuanina tendrá a los siguientes participantes: Martina Pizarro y Victoria del Carmen López (Solista Malambo Femenino Menor); Academia Martina Chapanay (Conjunto Malambo Femenino Menor); Facundo Rodríguez y Mateo Delgado (Solista Malambo Masculino Menor); María José Tortoza-Joaquín Novaro y dupla Ríos-López (Pareja Danza Tradicional Menor); Academia Difunta Teresa y Ballet Ikaika (Conjunto Danza Tradicional Menor); Zahira Valentina Bordón y Agostina Corleti (Solista Malambo Femenino Juvenil); Mateo Tobías Arce y Rodrigo Vargas (Solista Malambo Masculino Juvenil); Ayelén Mercado (Solista Malambo Femenino Mayor); Yñaca Ballet (Conjunto Malambo Femenino Mayor), Encuentro Cuyano y Academia Difunta Teresa (Conjunto Danza Tradicional Mayor); Hernán Bustos-Ana Aballay y Ignacio Bustos-Soledad Quiroga (Pareja Danza Tradicional Mayor); Alejandra Muñoz-Manuel Eduardo Martínez y dupla Malla-Araos (Pareja Danza Tradicional Adulto); Leonel Bustos-Silvina Bórquez (Pareja Danza Estilizada); Instituto Madrid y Academia Difunta Teresa (Conjunto Danza Estilizada). El certamen federal se transmitirá por Facebook Live Campeonato Nacional de Malambo Femenino. El 6 de noviembre a las 20hs. habrá una gala con todos los seleccionados. Entrada: $500.