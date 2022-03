Darío Barassi regresó este lunes a la conducción de 100 argentinos dicen. “He vuelto, he vuelto, qué hacen bebitos”, arrancó el conductor apenas ingresó al estudio.

“No puedo creer que la Colo sigue este 2022, me quiero pegar un corchazo. Qué hacés Colito. Por qué están todos así, si tuvimos vacaciones”, bromeó con una de sus productoras.

“¿Cómo que siguió el programa sin mí? ¿Y ustedes también siguieron?”, continuó bromeando. “Gracias chicos, ya nos vamos a tomar vacaciones de vuelta, tranquilos”, les dijo antes de comenzar formalmente con el programa.

“Quiero agradecer a todos los reemplazos que hicieron posible este break en este programa mío. No sólo fueron vacaciones sino por compromisos laborales previos, agradezco mucho al canal por la banca, a la productora por la banca, y al equipo, un fuerte aplauso al equipo de 100 argentinos”, destacó.

“El mejor equipo de producción que uno puede tener, le pusieron huevos como nadie, ya van a tener sus vacaciones, pero no todos juntos chicos, yo no me puedo quedar sin todos ustedes”, cerró Barassi antes de presentar a los participantes.