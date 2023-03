La Fiesta Nacional de la Vendimia, que comenzó a transitar su nueva edición en Mendoza desde ayer, con las distintas actividades programadas. y el sábado subirá a escena en el teatro griego Frank Romero Day el espectáculo "Juglares de vendimia, un canto a la naturaleza", del que participa el talentoso bandoneonista Esteban Calderón como integrante de la orquesta que interpreta la música en vivo. Nacido en Buenos Aires, se considera "sanjuanino por adopción", ya que desde 2009 vive y trabaja de forma permanente en la provincia.

"Es la primera vez que tocaré, me llamaron como bandoneonista, para ser parte del ensamble que tocará en vivo en el espectáculo central de Vendimia. Hace un mes que venimos ensayando, paso la semana aquí y vuelvo los fines de semana a San Juan a ver a mis hijos" contó su logística el músico para quien actuar el mítico "Romero Day" ha sido toda una experiencia. "Es lindo conocerlo, es un lugar grande, impactante, ahora he podido conocer un poco la mecánica de esta fiesta que no conocía" aseguró Calderón, integrante también del Neo Tango Trío, titular de la Cátedra libre de Bandoneón del Departamento de Música de la UNSJ y cabeza del proyecto para alumnos Orquesta Típica de Tango.

El bandoneonista, quien también será parte de las repeticiones del espectáculo el domingo y lunes, interviene en varios cuadros. "Estoy en un tango, con la parte del bandoneón , también en la obertura y en otro cuadro de folclore, donde hay una chacarera y una zamba; también en el malambo final" detalló Calderón, quien destacó la composición en general, creada para la fiesta por los directores musicales Nicolás Palma y Darío Maugueri. "Me gustó mucho la música que hicieron, casi toda música original y algunas versiones. Lindo, lindo, mi participación no es tanta, pero la disfruto bastante, tocando en vivo con la orquesta" ,aseguró.

El ensamble está compuesto por guitarras, cuerdas, bronces, percusión y el único bandoneón de Calderón, en total serán unos 70 músicos, con dirección de Palma, Maugueri y Alicia Pouzo como directora asistente.

"Es una experiencia laboral más, dentro de lo que pueden ser festivales, no son mi objetivo principal los festivales. Pero aquí estoy conociendo la Fiesta de la Vendimia" ,lanzó, moderado, ante la pregunta de qué le parecía esta oportunidad en la vecina provincia. Sobre cómo llegaron a contratarlo, Calderón contó que tuvo que ver con la recomendación de conocidos artistas y además reveló se dio que algunos bandoneonistas mendocinos bien considerados se mudaron a Europa en el último tiempo y eso ha generado nuevas oportunidades.

Hablando de fiestas, Calderón aseguró que desde 2009 que llegó, no participó nunca de la banda del espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol, aunque sí tocó en el predio con sus grupos en los escenarios musicales. Para este año hizo la salvedad, que fue Gerardo Lecich quien lo llamó para su cuadro "Somos una", que subió antes de "Conectados", pero como ya estaba comprometido con Mendoza tuvo que rechazar el ofrecimiento.

El instrumentista evitó quedar atrapado en un polémica por la supuesta competencia entre ambas fiestas. "Me han recibido muy bien como sanjuanino, incluso comimos asado de punta de espalda. Yo no siento esa rivalidad, para mí son dos fiestas distintas, propuestas distintas" aseguró el músico cerrando la posibilidad a toda comparación.



Un avance sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia

"Juglares de vendimia, un canto a la naturaleza" es el nombre del espectáculo artístico, con 1000 artistas en escena, que estrenará el sábado 4 en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde antes del show se elegirá a la Reina Nacional de la Vendimia ( elección a la que llegan tras la polémica de que dos departamentos no querían aportar candidata).

Esta edición de la tradicional fiesta mendocina pasará a la historia por ser la primera donde se utilice "realidad aumentada con el objetivo de mejorar la puesta visual" aseguraron desde la organización. El director audiovisual de la Vendimia 2023, Sergio Sánchez dijo que +además de la animación 2D, 3D e hiperrealista que se viene utilizando en los últimos años, en esta ocasión, por primera vez en su historia, la Fiesta de la Vendimia intervendrá la transmisión del evento con realidad aumentada", como se denomina a una serie de tecnologías que permite superponer elementos virtuales sobre las imágenes de la realidad. No se informó en qué momentos puntuales se usará la Realidad Aumentada,lo que sí se sabe es que las imágenes se trasladaran por distintos espacios, incluso utilizando los cerros como parte del escenario.

Entre las otras actividades previstas, como es habitual, mañana viernes se realizará la "Via blanca" por las calles céntricas donde las candidatas a reina toman contacto con la gente, el sábado, además será el carrusel y el domingo 5 la "Vendimia Solidaria". Por la noche, el domingo y el lunes en el Frank Romero Day serán las Repeticiones del espectáculo, jornadas donde después actuarán Soledad Pastorutti el domingo 5 y Lali Espósito el lunes 6.

Las entradas para el espectáculo del sábado 4: Acto Central y elección de la Reina Nacional: $2.000 Sector Malbec. $1.700 Sector Tempranillo. $1.300 Sector Cabernet. $1.200 Sector Bonarda. $1.200 Sector Chardonnay. Para las repeticiones del domingo y lunes, la entrada general es $1.000 pueden sacarse online a través de entradaweb.com.ar