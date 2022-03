FOTOS Marcos Urisa

Ensayo. Ana Laura Paroldi, Soledad Arranz, Fabiana Cantilo y Cande Mallea cantando durante la prueba de ayer.



Apenas apareció en el escenario del Teatro del Bicentenario, su energía llenó la sala como un torbellino, amable, pero de esos que te despeinan. Dio un cálido abrazo a las tres cantantes sanjuaninas que compartirán escenario con ella y se pusieron a ensayar. Fabiana Cantilo llegó ayer a San Juan y encabezará esta noche "Música entre nosotras", el espectáculo del que participarán también Soledad Arranz, Cande Mallea y Ana Laura Paroldi, para cantar con ella dos clásicos de Cantilo, que además presentará algunos de los temas de Cuna de piedra su álbum más reciente, producido por ella y editado de manera independiente.

Disfrute. Relajada, contenta, así estuvo Cantilo en su primera vez en el TB.



Con un vestido negro sencillo y sandalias bajas, cómoda y distendida se abocó al trabajo junto a sus circunstanciales compañeras de escena. "Van a cantar cada una estrofa, no sólo el coro, ¿eh?" las animaba a practicar, mientras dejaba que ellas solas se pusieran de acuerdo quién cantaba qué parte. Escuchó las voces ("Son unas bestias!", las alabó) dio algunas instrucciones y no dudó en dar un abrazo contenedor si notaba que alguna de las chicas no se soltaba todavía. Y sí, era Fabiana Cantilo a quien tenían en frente después de todo. Eran sus canciones las que interpretarían. Con el correr de los minutos y gracias a la generosidad que demostró la gran diva del rock nacional (aunque ahora, más que nunca, sin rastros de divismo) el ensayo comenzó a fluir de manera potente.

Espacio. Cantilo escuchó a cada una de las chicas.



"Me pareció hermosa, qué linda persona, muy humilde... nos enseñó cosas con las voces, se interesó por nosotras" contó Soledad después del tiempo compartido. También se sitió así Ana Laura. "Fue súper generosa. Lo viví así, nos dio mucha libertad, yo venía muy abierta a esperar sus órdenes y sugerencias, a que nos dijera "quiero esto, esto y esto", que dijera qué íbamos a hacer exactamente y fue todo lo contrario. Fue un "chicas vamos a trabajar juntas y adueñensé de las canciones" y nos dio una libertad para elegir y tomar decisiones con respecto a sus canciones que me pareció increíble. No me imaginaba que alguien como ella pudiera ser así de generosa" apuntó la cantante de Wonder.

Detalles. Fabiana fue marcando algunas cosas pero les dio mucha libertad de interpretación.



Y Cande también dio su impresión sobre el encuentro: "Fabiana es una divina, una tipaza, fue muy cálida, nos hizo sentir muy cómodas, nos dio el poder hacer lo que queramos, nos dijo "si quieren zapar, zapen, si quieren cantar en cualquier parte canten, sean libres". Fue muy hermoso el ensayo. Me imagino que en el show será mucho más mágico con la gente en el teatro. La verdad es que estamos muy contentas nos hemos sentido muy acogidas por ella" sostuvo la joven artista resumiendo lo que sintieron las tres, las mujeres que harán de anfitrionas de una grande de la música que desde hace un tiempo vibra bien alto.



