La famosa cantante Celine Dion publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que confiesa que sufre el llamado "síndrome del hombro rígido", que le causa espasmos musculares que le impiden actuar en vivo.

"Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", señaló Dion en el vídeo, donde se emociona y señala entre lágrimas que "todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Shows suspendidos

Casi al mismo tiempo, el Festival Páleo de Nyon (Suiza), uno de los escenarios donde la artista canadiense tenía previsto actuar el 17 de julio del próximo año, dio la noticia de Dion que sufre una enfermedad neurológica que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023.

Los organizadores del Paléo Festival expresaron en el comunicado sus deseos de una pronta recuperación para la cantante de éxitos como My Heart Will Go On e indicaron que devolverán el importe de todas las entradas ya adquiridas.

Con anterioridad, la cantante ya había retrasado su gira europea un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente han sido diagnosticados como síntomas de una rara enfermedad que en palabras de la propia Dion "afecta a una persona entre un millón".

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", señala Dion, que expresa su esperanza de "estar ya en el camino de la recuperación".

Los shows que suspendió en 2021

No es la primera vez que el nombre de Celine Dion está relacionado con problemas vinculados con su salud, antes que con su actividad artística, que la llevó a ganar el Grammy en cinco ocasiones. De hecho, desde la muerte de su esposo y su hermano, con una diferencia de tres días entre ambos, en marzo de 2016, fueron varias las dificultades que debió sortear.

Un par de años atrás su delgadez fue motivo de alarma para sus seguidores y un tema sobre el cual la prensa puso especial atención, teniendo en cuenta que la propia artista admitía por entonces que estaba muy lejos de estar atravesando un buen momento.

En ese sentido, la muerte de su madre, ocurrida en enero de 2020, poco antes de que se desatara la pandemia de coronavirus, no hizo sino sumar un nuevo motivo de dolor a su ya de por sí complicada actualidad del momento.

Luego, con la pandemia en retroceso, el estado de Dion volvió a sembrar dudas, después de que anunciara que cancelaría sus conciertos en el Resorts World Theatre de Las Vegas, debido a que sufre "espasmos musculares" que le impiden desarrollar su trabajo.

Según se explicó en la página oficial de internet de la diva del pop, la cantante "ha estado experimentando espasmos musculares severos y persistentes que le impiden trabajar. Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le impiden participar en los ensayos en curso para el nuevo espectáculo".