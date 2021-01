Otro positivo en el Cantando



A días de la gran final del Cantando 2020, Gladys "la Bomba" Tucumana fue diagnosticada con Covid-19. La artista y su hijo, Tyago Griffo, no podrán participar de las instancias finales del reality de canto del Trece. Ellos demostraron ser una de las parejas más virtuosas del certamen, pese a los conflictos que durante el año tuvo la cantante con la producción. Si el joven da negativo en el hisopado podrá volver.



Un Gasalla sin nada para decir



En una entrevista radial Antonio Gasalla confesó que ya no se siente con ganas de subirse a un escenario, desmoralizado por la pandemia. "No sé en este momento a quién hay que creerle (...) no sé de qué se le puede hablar a la gente, no sabría cómo construir un monólogo" dijo a Jorge Lafauci y también admitió que aunque el personaje de la abuela sigue vigente, no se siente cómodo llevándolo a un show por streaming.



Bermúdez confirmó su romance



Dos personajes queridos y respetados en el ambiente, protagonistas del romance menos pensado. El actor Gustavo Bermúdez admitió que está en una relación con la ex conductora Verónica Varano. "Mi relación con Vero es cierta" dijo al portal de Laura Ufbal. Ambos están separados y decidieron probar suerte. Él volverá a la televisión este año y ella se alejó de los medios para dedicarse a dar clases de yoga.



Filmaron dos finales de Masterchef



El programa ya terminó con sus grabaciones y para evitar que se filtre el nombre del ganador de Masterchef Celebrity, que se verá a mediados de enero, la producción tomó sus recaudos. Tal como se hace en Estados Unidos, decidieron filmar dos finales. Los finalistas filmaron dos veces, como ganador y como perdedor. Así sólo al momento de la transmisión se sabrá el nombre del famoso que triunfó.