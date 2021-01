La compañía Disney decidió retirar del catálogo de su plataforma Disney+ clásicos de animación como “Peter Pan” (1953), Dumbo (1941),”La dama y el vagabundo” (1955) y “Los aristogatos” (1970), por considerarlos racistas.

Estas películas pasaron a ser contenido apto sólo para mayores de 7 años y fueron bloqueadas en los perfiles infantiles de Disney+ aduciendo que incluyen estereotipos racistas.

De este modo, estos clásicos que ya han visto generaciones -emocionadas y moldeadas en sentimientos y valores- ahora estarán disponibles en el catálogo para adultos, con una advertencia que informa de sus estereotipos “que estaban mal entonces y están mal ahora”, señaló Disney en un comunicado que publicó Europa Press.

En octubre del año pasado, Disney+ incluyó estas advertencias al comienzo de filmes como “El libro de la selva” (1967), anunciando las connotaciones racistas que pueden contener sus películas antiguas. “Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”, explicó la compañía.

Además de la salida de los catálogos infantiles de estas películas señeras, la compañía se ha embarcado de lleno en la actitud “políticamente correcta”. Es así que decidió remodelar Jungle Cruise, una de las principales atracciones originales de sus parques por las críticas que ha recibido de “insensibilidad”.

El paseo (inagurado en 1955) se modificará para hacerlo más acorde al siglo XXI luego que algunos la criticaran como racialmente insensible en los últimos años.

La atracción será actualizada por los llamados “Imagineers” de Disney en los parques Disneyland de California y Magic Kingdom de Florida, que le darán una nueva trama y personajes que “reflejen y valoren la diversidad del mundo que nos rodea”, dijo Disney en un blog este lunes pasado.

La atracción fue criticada por su representación de personas indígenas como salvajes o cazadores de cabezas.

El verano pasado, en medio de llamados a cambiar la atracción de Splash Mountain por su vínculo con “Song of the South” (“Canción del sur”), la cinta animada de 1946 que muchos consideran racista, directivos de Disney dijeron que cambiarían el tema por el de “The Princess and the Frog” (“La princesa y el sapo”), una película de Disney de 2009 con una protagonista afroestadounidense.

Disney dijo entonces que los cambios habían comenzado el año previo, pero el anuncio se hizo mientras compañías alrededor del país cambiaban nombres y logotipos de viejas marcas en medio de las protestas por justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minnesota.

Hace tres años, Disney eliminó la “subasta de novias” de la atracción Piratas del Caribe al ser considerada ofensiva por presentar a un grupo de mujeres en fila ofrecidas en venta.