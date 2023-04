Los días 28 y 29 de abril, los amantes del jazz (y también los curiosos) podrán disfrutar de dos veladas a puro ritmo, con entrada libre y gratuita, en la Plaza Hipólito Yrigoyen. Allí, en la popularmente conocida "Plaza de la Joroba", se montará una verdadera fiesta jazzera con prestigiosas bandas de San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires; donde no faltarán food trucks, juegos y sorteos. Esta es, en líneas generales, la propuesta del Primer Festival de Jazz Nacional 2023, que enganchará con la celebración del Jazz Day, el 30 en el Auditorio Juan Victoria, con la cantante española Ángela Cervantes y el pianista y compositor cubano Pepe Riveros, estrella del Latin jazz, como protagonistas.



Iniciativa de la Fundación Circuito Argentino de Jazz -creada en pandemia, integrada por 14 provincias y presidida por Natacha Cruz-, bajo la Ley de Mecenazgo, con patrocinio de Sr. González; y con el apoyo de la comuna capitalina; este Festival nació con el propósito de erigirse como una plaza importante dentro del mapa nacional, por donde cada año desfile el más variado espectro de cultores argentinos; un sello "muy democrático" que -sostienen- suele escasear en los festivales.



"Es la primera edición de un festival de jazz nacional o jazz argentino, nunca se ha hecho antes; y lo resalto porque casi todos los festivales tienen esto de ser internacionales. Nunca se habían reunido acá tantas bandas nacionales, completas, que este año serán del corredor este-oeste del país. Queremos que San Juan sea como un pequeño Cosquín del jazz nacional. Que todos los años se haga acá y de a poco se vaya creando un polo del jazz, que todos tengan que venir acá", enfatizó Cruz, quien citó como antecedentes de este festival las celebraciones del Jazz Day que ellos realizan desde 2018, con tinte internacional; y otra de la Fundación, que tuvo lugar el año pasado con 28 artistas nacionales, "pero que no tuvo las características de este festival, porque no venían con sus bandas, como será ahora. Sólo vino una big band de Chubut y con los demás se armó aquí un ensamble, que es el que sonó en el Auditorio", diferenció.

Consultada sobre si San Juan tiene un número considerable de bandas de jazz que puedan aportar a este encuentro, dijo que sí hay, aunque reconoció que "son muy pocas las que trabajan durante todo el año". Y se explayó: "En este sentido nos gustaría apuntar un poco más a la formación, porque vemos que por ahí el músico no tiene dónde capacitarse en jazz, por ende decae y es muy difícil competir cuando querés salir y ampliar tus horizontes. Me encantaría que hubiera muchas más bandas de jazz en San Juan, que sea mucho más fácil conseguir un pianista o un trompetista de jazz, y lamentablemente eso acá no está, así que con Elmer Meza trabajamos en eso, es un proyecto que tenemos con Dixie".



Finalmente, respecto de si hay aquí un público ávido de jazz, que podría ser otra pata que sostenga esta iniciativa a largo plazo, Cruz sentenció que "público hay". "En el Jazz Day de 2018 hubo mil quinientas personas en el Auditorio, no se podía creer. Y con eso definimos que acá hay un público al que le gusta el jazz, que quiere escuchar jazz y que eso se ha ido cultivando, porque cada vez hay más y más exigente", opinó. Y consideró que el hecho de hacer el Festival en la plaza y con acceso gratis, es también un modo de que más gente se acerque a esta música.



"Queríamos mostrarle a todo el público lo que es el jazz, que lo conozcan, porque hay preconceptos como que es elitista o muy lento o difícil de entender y nada que ver. Además hemos preparado todo para que cada noche cierre pum para arriba, que todo estalle y la gente si quiere pueda bailar y disfrutar. Tenemos grandes expectativas", concluyó.

LA GRILLA



Primera jornada. Viernes 28 de abril

Plaza Hipólito Yrigoyen (plaza de la Joroba, Gral. Acha y 9 de julio). Entrada libre y gratuita.

19:00 hs Apertura

19.30 hs Abel Herrera Trío (San Juan)

20.00 hs Delorean (La Rioja)

20.30 hs Brassas (Mendoza)



Segunda jornada. Sábado 29 de abril

Plaza Hipólito Yrigoyen (plaza de la Joroba, Gral. Acha y 9 de julio). Entrada libre y gratuita.

19.00 hs Apertura

19.30 hs BI (Córdoba)

20.00 hs Martín Parrilla Trío (Buenos Aires)

20.30 hs EM Dixie Jazz Band (San Juan)



Tercera jornada. Domingo 30 de abril

Jazz Day, Auditorio Juan Victoria. Entrada $1.000 (a la venta desde el 15 de abril)