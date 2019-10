Alejandro Flores, manager de Grupo Omega

El viernes 25 de octubre un escándalo se suscitó en un conocido local bailable en Concepción –La Llorona- tras una amenaza de bomba. No era la primera vez que ocurría: las amenazas de este tipo se replicaban los últimos 4 viernes. Los ánimos estaban caldeados y, al llegar la quinta, los procedimientos estaban naturalizados: en cada ocasión llegaba la policía, desalojaba el establecimiento y comenzaba las inspecciones de rigor. Esa particular noche, el manager de la banda de cuarteto Grupo Omega, quedó detenido luego de un encendida pelea verbal con los efectivos policiales. Hoy lunes, Flores hizo su descargo vía redes sociales.

La trifulca, según comentaron los presentes, había comenzado cuando uno de los uniformados desenfundó el arma reglamentaria y tiró al aire para calmar los ánimos. El efecto fue el contrario, Alejandro Flores –cuya banda estaba por iniciar la segunda parte del show- increpó al policía y dos efectivos lo tomaron de las manos, siempre según las fuentes. La acción inmediata fue trasladar a Flores a la Comisaría 26° donde quedó detenido. “Pasé un finde complicado pero orgulloso por defender mi trabajo y el de mis compañeros, defender a nuestro público que día a día hace un esfuerzo para llegar a los show”, dijo en relación al conflicto en la publicación de Facebook, que está acompañada por una fotografía de integrantes de la banda disfrutando un café.

Para iniciar el posteo, el cantante dijo que “quería agradecer a todas las personas que se tomaron su tiempo para brindarme su apoyo, en realidad son muchísimos y me pone feliz. Estoy muy bien y con más ganas que ayer”, en referencia a las muestras de solidaridad con su accionar. Y, si bien no brindó precisiones sobre una eventual situación judicial, el líder de Omega comentó: Hay que estar tranquilos que todo tiene solución, la vamos a encontrar”. Para cerrar, Flores reiteró el agradecimiento a su público: “No voy a dejar de agradecer a nuestros público que defendió a muerte lo que nos corresponde, vamos a seguir como hace casi 10 años, estamos #MásFuerteQueNunca y no vamos a permitir que nadie nos quite nuestros sueños, gracias”.