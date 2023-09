Este fin de semana, la sala del TeS se reactiva con una singular propuesta dramática para jóvenes y adultos a cargo del elenco de teatro independiente El Bodrio. La pieza a interpretar por parte de la troupe dirigida por Viviana Sampietro es "Y en el medio del río", un texto de la dramaturga santafesina Marianela Alegre que interpela las relaciones vinculares y bucea en los problemas que giran en torno al amor. El planteo de esta puesta se da gracias a que la autora le otorgó el permiso a la directora, dado que fueron compañeras en la licenciatura de teatro en Santa Fe. Dado que la temática le resultó de interés, Viviana le dará vida al mundo creado por la dramaturga y será la primera representación teatral que tendrá este libro, cuyo estreno tendrá lugar hoy en el espacio de Títeres en Serio.

"Es algo increíble que pueda darse en el ámbito del teatro independiente poder realizar obras de autoras o autores en vida. Lo importante es que tomamos esta propuesta porque refleja una problemática muy contemporánea y necesaria, al tratar sobre las diferentes perspectivas que tiene el amor", contó la directora a DIARIO DE CUYO.

El conflicto principal que plantea este drama, según explicó Viviana, es "cuando no se entiende al amor. Algunos de las dos partes de una relación tiene falta de entendimiento, de poder expresar los sentimientos, la sexualidad. O cuando los padres reprimen a los hijos o hijas sobre de quiénes pueden o no enamorarse. Esto tiene que ver con esquemas sociales que se sostienen para una pareja. Los amores imposibles que no pudieron ser, la pena, la frustración y los miedos. Todos esos elementos se resumen en uno de los diálogos entre los personajes: "Las pesadillas no se extrañan, se recuerdan en secreto", citó Sampietro.

El elenco está conformado por Mariela Melian, Lucas Ponce, Nair Amante, Nahir Pérez y Marcela Zárate. El Bodrio, creado en 2012, ya cuenta con varias puestas realizadas: "Mi hijo el doctor", de Florencio Sánchez, "La zapatera prodigiosa", "Bodas de sangre" y "Comedia sin título", de García Lorca; y otras del estilo de "El enfermo imaginario", de Molière.

La función es a las 22 hs en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entrada general a $1.200. El 21 de octubre habrá una reposición en la Sala IOPPS y en noviembre en el Museo Parque Colección Suero.