Este domingo a la madrugada, Cacho Castaña debió ser internado en el Sanatorio de los Arcos por una neumonía.

"Gracias a Dios todo muy controlado con toda la medicación correspondiente para curarse prontito. Él está muy bien, por suerte descansando", reveló a Teleshow la mujer del artista, Marina Rosenthal.

Días atrás, el cantante fue Trending Topic en Twitter ya que varios usuarios de dicha red social lo dieron por muerto. Frente a esto, Cacho y Oscar González Oro desmintieron todo con el humor y la ironía que los caracteriza.

En su programa radial, el periodista bromeó con su capacidad de revivir gente y Castaña sumó: "Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla".

El artista que cumplió 77 años, en marzo regresó a los escenarios con el show conjunto a Palito Ortega, en el Gran Rex, como homenaje a Sergio Denis, quien sufrió un terrible accidente en Tucumán.

A fines del 2018, un cuadro bronquial llevó a Cacho Castaña a estar internado y durante su reposo hospitalario ladrones le desvalijaron su casa de Olivos.