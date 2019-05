Uno de los mejores actores argentinos es Joaquín Furriel, quien además de sorprender con sus capacidades artísticas, tiene una gran habilidad para contar anécdotas. Quedó demostrado cuando pasó por "NET", donde sorprendió a todos en el estudio con una escatológica anécdota de su pasado.

"Año nuevo. Con mi pareja de ese momento me fui de mochilero al sudeste asiático. Tenía 25 años. Me tomo el avión. Viene la azafata y me dice: 'Continental o vietnamita'. Le contesto: 'Vietnamita'…", recordó.

"Mi pareja me dice: 'Algo te pasa, te veo un poco pálido'. Le contesto: 'Quedate tranquila, no pasa nada, estoy un poquito descompuesto, pero no voy al baño porque prefiero aterrizar'. El avión aterriza y son de esos aterrizajes que me dan mucha bronca. Hace 'ping, ping' y en la tercera hago 'poooo'. Y me quedo literalmente en un colchón de mierda. De repente siento un alivio espectacular. Hubo un segundo que me olvidé de todo y dije: "Me cagué, ya está, estoy en Vietnam, qué carajo me importa, nadie me conoce acá", agregó.

"De repente, miro de costado y la veo a mi ex que estaba vomitando. Todos nos miraban. Había un olor a baño heavy. Cuando me paré me di cuenta que tenía un short. Empecé a caminar y me puse el buzo en la cintura… Sentí impunidad total cuando bajé las escaleras. Empecé a sentir un calorcito que me bajaba por las piernas. Cuando bajamos, mi pareja volvió a vomitar. Un vietnamita pensaba que ella estaba embarazada. Me encerré en el baño y la pasé muy mal", finalizó.