Viene a animar la Fiesta Noventosa El Símbolo, exitoso grupo de latin pop nacido en 1993 de la mano de Frank Madero y Ramón Garriga, que lleva 29 años de actividad ininterrumpida. Muy recordado por las generaciones de los '90 y 2000, cada tema pegadizo que sacaban se convertía en hit en los boliches y en las fiestas de verano. "Parate y baila", "Levantando las manos", "1, 2, 3", "Canta", "La Isla del Sol", "No te preocupes más" y tantos otros clásicos volverán a escucharse, cantarse y bailarse en La Meseta esta noche. Será otra muestra del boom de las fiestas retro, que volvió a poner en la cresta de la ola a tantas bandas que marcaron una época. De todo esto habló Madero con DIARIO DE CUYO.



- ¿Qué sucedió en los últimos años con el grupo?

- Hace mucho tiempo que no veníamos a San Juan. Durante varios años estuvimos en México, en Perú y pronto volveremos a Chile, para una gira de 14 días de Norte a Sur. Mientras más viajamos, más queremos nuestro país. La esencia siempre la mantuvimos, nunca la perdimos. Seguimos dando un mensaje positivo. Con los clásicos de estos doce discos, que llevamos a hits y a la vez convertidos en clásicos, logramos unir a las generaciones de los '90 y a las del 2000 con la de los chicos de 20 años que nos escuchan ahora. El año que viene cumpliremos 30 años de existencia y estamos muy felices con todo este camino recorrido.



- ¿El auge de las fiestas retro les ayudó a revitalizarse?

- No, creo que es al revés. Depende mucho del tipo de fiesta, del grupo o artista. Los temas que fueron muy escuchados antes siguen sonando hoy y resurgieron en las pistas de baile, la gente se enganchó y entonces se planteó armar estas fiestas temáticas. Creo que nuestra música no dejó de estar de moda y porque tampoco nunca nos fuimos del escenario. Si empezó a sonar nuevamente es porque también el público joven empezó a descubrir esto y las canciones le dieron frescura a estos eventos.



- ¿Ustedes se sienten en una segunda juventud?

- Sí sé que algunos grupos y colegas habían dejado de trabajar y resurgieron en base a este tipo de eventos, pero en nuestro caso, el trabajo siempre fue el mismo y cada año, por cada ciudad que transitamos, fuimos reinventando la propuesta y al mismo tiempo creando melodías nuevas.



- ¿Pero estos shows temáticos fueron un impulso necesario?

- Es un fenómeno a nivel mundial que viene desde hace tiempo. Estuvimos este verano en el I Love Twenty y ya firmé para el que viene otra fiesta de los '90 en Madrid. Estos eventos en Europa son muy convocantes, con más de 100 mil personas. Es una locura lo que ocurre allá. Lo mismo sucede en México. Lo que pasa, es que la gente vuelve al lugar donde era feliz y es una excusa para seguir celebrando. La verdad, cuando se llega a los 40 años de edad, no significa que haya que quedarse en casa el fin de semana y que sólo puede pensarse en trabajar. Los adultos pueden perfectamente salir a divertirse. Hay muchos lugares para hacerlo, las parejas que ya son padres también tienen el derecho y quieren darse el lujo de tener una segunda juventud.



- ¿Cómo se posicionaron ante los cambios que hubo en la industria musical?

- Pasamos por todo, somos de la época del casette y el CD, luego vino el mp3 y la piratería. Recuerdo que las grandes discográficas decían no a la piratería, pero yo usaba el mp3 para bajar música de Internet. Éramos conscientes de todo lo que pasaba y cómo evolucionaba el formato. Las grandes discográficas regidas por dinosaurios prehistóricos que iban en contra de todo lo nuevo que venía, un modelo abierto a todo el mundo.



- ¿Eran adelantados a su década?

- Diría que sí, éramos como profetas fuera de nuestra tierra. Tuvimos que migrar al exterior, a México, Brasil y Estados Unidos para buscar nuevos horizontes. Hoy la mentalidad es diferente, hace 30 años atrás si no hacías rock nacional no era considerado música. Hoy siento un reconocimiento que antes no tuvimos y recibimos una valoración y el cariño de la gente nos los demuestran en cada show. Mantenemos nivel y calidad y no perdimos en dar lo mejor.



- ¿Sienten que se aggiornaron con los años?

- Es raro lo que nos pasa, por un lado, con el tiempo ganamos conocimiento, madurez, tranquilidad y experiencia. Por otro lado, sentimos que todavía tenemos 20 años de edad en el escenario. La gente percibe esa misma energía. No sé si por genética o por actitud, pero me inclino más por actitud y profesionalismo; y lo más importante, invitar a pasarla bien y a divertirse.



- ¿Qué es lo que vendrá?

- Estamos grabando nuevas canciones y una celebración de 30 años con los grandes éxitos para el 2024. Grabaremos juntos con The Sacados, King África, Machito Ponce, Menudo, Magneto, Azul Azul, Charly Sosa de Chocolate y otros grandes referentes de los '90 a un gran álbum. Felices con este gran proyecto que se viene.

>> DATO

EL SÍMBOLO. Fiesta Noventosa en La Meseta (Abraham Tapia antes de Calle 5 - Médano de Oro). Sábado 7 de octubre. 23hs. Con DJ Pelado López. Entrada: $2.000. Anticipadas: Entradaweb.