El comienzo del 2024 fue bastante movido para Flor Vigna: de ser jurado en el Bailando 2023 y cerrar etapas con su canción Picaflor, a separarse de Luciano Castro, su gran amor. Preparar nueva música y vivir a su manera el fin de esta relación tan importante en su vida, comenzada en octubre del 2021 y terminó en febrero de este mismo año, cuando la cantante anunció en sus redes sociales el final del vínculo.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante en sus redes sociales para confirmar la triste noticia. Además, la influencer aprovechó para dar a entender que la ruptura con el actor se realizó en buenos términos: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero nos tenemos que despedir”, fueron las palabras utilizadas por la bailarina.

El escándalo fue todavía mayor cuando la exparticipante del Bailando acusó a Sabrina Rojas como la responsable de terminar con el vínculo entre ellos. “Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, había señalado la exconcursante del Bailando. Vigna expresó todos sus sentimientos en una canción que sacó llamada “Puedo solita”, donde retrata todas estas cuestiones que está viviendo.

Sin embargo, Sabrina fue contundente, retrucó y utilizó frases de doble en sus redes sociales. “Respiro profundo. Amigas al rescate, se vinieron a casa a mimarme”, fueron las palabras utilizadas en historias de Instagram. Pero parece que la situación entre Castro y Flor está mejor. Es que la cantante fue invitada al programa de streaming Rumis, en el que se encuentra, por ejemplo, Lizardo Ponce. Ahí, decidió hacer declaraciones de todo tipo y responder cualquier consulta que le hicieron durante el tiempo de la emisión.

Juariu, exstreamer de Gran Hermano, le preguntó a la bailarina a quién elegiría si tendría que tener un último sexo de su vida. Entre las opciones disponibles, la periodista destacó únicamente a dos personas, señalando a Nico Occhiato y al actor. Sin dudarlo, la cantante fue contundente con su decisión y sorprendió a todos los presentes.

“Con Lucho. Tengo un gran problema que lo conocía a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a elegir siempre”, comenzó diciendo respondiendo tajante la pregunta. Sin embargo, la cuestión no terminó ahí, debido a que la bicampeona del programa de Tinelli continuó hablando sobre sus sentimientos y su exrelación con el actor.

“Justo me pasó que me separé cuando me llegó una oportunidad muy grande como jurado del bailando y mucha gente sabe que yo fui bailarina. Al principio no quedaba en el programa, entonces era una oportunidad que al fin llegaba y yo estaba medio rota por dentro, haciendo mucha terapia con mis amigas y me decían que no se lo contara a nadie porque sino el tema iba a ser ese”, continuó.

“No es que fingí, porque seguíamos hablando, pero determinamos que era mejor separarse”, aclaró con respecto a sus declaraciones. “A mí me gusta mucho dejar el mensaje que Lucho fue el amor de mi vida y no tengo nada malo para decirle a él, de hecho, salgo más fuerte de esa relación y me quiero comer el mundo. Esta canción no la escuchó antes. Yo iba a sacar otra llamada Aún así te amo pero sino me iba a poner a llorar cada vez que promocionaba el tema me iba a poner a llorar”, concluyó.

Luego Flor fue a DDM, el programa de Mariana Fabbiani, dejando un contundente mensaje. “No queríamos que la relación con Lucho nos pesara. Algunas veces, el romanticismo nos hacía ver las cosas como antes. Estoy tratando de estar sola, de meditar. Con él, tratamos de hacer contacto cero, aunque es difícil, pero es contacto cero.

“Me gusta mucho constelar con mi mamá, es algo que estoy haciendo y todos los días trato de salir adelante. Estamos en un 2024 donde cuando te pasa algo, es bueno ir a un profesional que tenga herramientas que vos no tenés, por lo acudo a eso”.