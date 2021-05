"¿Te imaginás lo que sería jugar esto en un cine?" se preguntaba, soñando despierto, un grupo de jóvenes adeptos a los hoy llamados Esports (deportes electrónicos), mientras jugaban en alguna de sus casas. Y ese sueño que entonces parecía inalcanzable, se hace realidad ahora. Desde el 17 hasta el 21 de mayo, Play Cinema será la sede de un encuentro sin precedentes en la provincia: tres competitivos en simultáneo, en tres salas diferentes, con tres juegos: FIFA 21, PES 21 y Mortal Kombat 11 Ultimate, los tres que fueron más votados por los gamers tras la consulta que los organizadores abrieron en sus redes en la previa. Detrás de esta iniciativa inédita en San Juan y creen que también en la región -"No conozco otras provincias que lo hayan hecho", afirman- está Lag Esports, una flamante empresa local referente de videojuegos en la provincia, formada por aquellos jóvenes que tras algunos años de carrera, fueron por uno de sus grandes sueños.



"Siempre que nos juntábamos a jugar a la Play en cualquier casa fantaseábamos con esto de 'che, sería genial jugar en la sala de un cine'. Y ahora, que pase en pleno 2021, es algo muy loco", dice a DIARIO DE CUYO Ismael Mansur. "Fueron mucho pasos hasta llegar a este momento: estamos con torneos hace más de tres años y hace un año armamos una empresita que se está empezando a proyectar en todo lo que tiene que ver con deportes electrónicos. Empezamos con eventos en casas, luego con consolas en un salón más grande, también en cybers, después en Pío Baroja metimos más de 2.500 personas... Nos empezaron a conocer más y en 2020 la Secretaría de Deportes nos brindó su apoyo y reconocimiento en la organización de deportes electrónicos y capacitación de esa disciplina", agregó Mansur, parte de la empresa que recientemente, en la misma sala de cine donde será la competencia, montó una previa con teles y consolas para el estreno de la peli Mortal Kombat. "Eso tuvo mucha repercusión y luego coordinamos para este encuentro grande. Apenas lo publicamos fue una locura, la gente lo esperaba. Es algo que nos impactó incluso a nosotros", expresó entusiasmado.



La mecánica será la siguiente: Bajo protocolos, el torneo iniciará el 17 con la clasificación: octavos, cuartos, semifinal y final el día 21, siempre de 12 a 19 hs, y cada juego en una sala. Habrá un premio de $10 mil para el ganador de cada uno y otros premios para segundos y terceros puestos. Los enfrentamientos serán aleatorios, uno contra uno y el cupo máximo es de 64 jugadores por juego. Puede participar cualquier interesado y la única restricción es un mínimo de edad, de 13 años. Cada jugador puede llevar su propio mando, de lo contrario la organización le proveerá uno (inscripciones abiertas en boletería del Play de 17 a 22 hs, $1.000, informes en las redes de Lag Esports y Play Cinema).



La experiencia de llevar estos juegos a una sala de cine es para ellos alucinante. "Lo digo por experiencia, porque estuvimos haciendo las pruebas y ¡uh!, es increíble realmente, sólo el hecho de escuchar en los parlantes el juego, con sonido envolvente; y verlo la pantalla gigante, es una experiencia increíble, te pone piel de gallina", expresó Mansur, que sostiene que la continuidad o no de esta modalidad estará sujeta a la respuesta de los competidores. Es que para ellos, lo que hacen u opinan los gamers que interactúan en sus redes es muy importante. Y de hecho, llevan un seguimiento con sus estadísticas, de donde se desprende, por ejemplo, que en San Juan hay más de 5 mil jugadores "en crecimiento", las edades van desde 7 a 64 años, el 80% son hombres y el 20% mujeres, aunque este porcentaje también está subiendo e incluso ya hay equipos femeninos en San Juan. "Si los deportes tradicionales están abiertos a todos, ¿por qué los deportes electrónicos no? Es algo a lo que pueden acceder todas las personas, todas, nada te impide jugar", asegura Mansur, haciendo hincapié también en esta noción de "deporte". "Son deportes llevados a la electrónica del 2021. Por más que sea en una consola o PC, sigue siendo un deporte, el método de entrenar es diferente pero lo físico está siempre. Todavía no está considerado deporte a nivel nacional, pero se está trabajando en eso. Y a nivel mundial, en varios países sí lo es", sostuvo, ilusionado también con que llegue ese momento al país. Mientras tanto, ajustan los preparativos para esta competencia, que seguramente será un antes y un después en la región, y un aporte a este ambicioso objetivo.

A QUÉ SE JUEGA

Los tres títulos en competencia, que se jugarán en PlayStation 4, fueron elegidos por encuestas en las redes sociales. Los gamers debían decir qué tres juegos para presenciales en consola preferían; y estos ganaron por amplia diferencia. Mansur dio detalles de cada uno:

Es un simulador de fútbol. Es considerado unos de los juegos más populares a nivel mundial por tener las licencias oficiales de los equipos que le proporciona la misma FIFA, además de que en Argentina un gran porcentaje de los jugadores prefieren este juego por las mecánicas "realistas" que posee este juego.

Es un juego de peleas histórico con batallas épicas, reconocido por ser unos de los juegos de peleas más exitoso de todos los tiempos por su manera dinámica en 2D, donde en varias ocasiones agregan personajes icónicos. En Mortal Kombat 11 existe la posibilidad de poder jugar con Terminator, Rambo, el Joker y Robocop.

Es un simulador de fútbol. Es un juego clásico que siempre trata de complacer a sus fans agregando nuevas mecánicas de juego para ser cada vez más realista y que pueda simular un partido real, donde el entrenador es el jugador que esta en la PlayStation 4. Es un juego de mucha estrategia, donde "nada está dicho".