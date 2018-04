"Yendo de la cama al living" se llama el primer tributo del año del Cine-Teatro Municipal de Capital, que -tal como se hizo en 2017 con Cerati, Spinetta y Mercedes Sosa- se erige en torno a un protagonista destacado de la escena musical argentina. Y el elegido para abrir el telón mañana es -el título lo dice todo- Charly García. Unos 50 músicos y cantantes locales desplegarán buena parte del repertorio del rocker argentino, en un espectáculo que repetirá el viernes y sábado próximos (ver aparte) y que tendrá más que melodías. Previamente, tres artistas locales -Hugo Rocchetti, Llob (Felipe Lloveras) y Matías Ruarte- realizarán en el foyer una exposición plástica vinculada a Carlos Alberto García Moreno. Y además el público podrá verlos en acción, ya que estarán pintando en vivo obras que, como el resto, quedarán expuestas durante mayo.

De izq. a derecha, Hugo Rocchetti, Matías Ruarte y Llob, en el foyer del Teatro, que el jueves se llenará de color.

Acrílicos sobre diferentes soportes (madera, papel y lienzo) es lo que predomina en esta muestra, donde habrá mucho retrato, pero no sólo eso.

El dato

Yendo de la cama al living. 26, 27 y 28 de abril. Cine-Teatro Municipal. Exposición: 20.30, entrada libre y gratuita. Show: 21.30, anticipadas $50 y $80 el día del show.

"Llevo algunos cuadros que tenía, unos más figurativos, otros más conceptuales basados en las letras, en la música; y un par de obritas nuevas en anaformismo, que es como dibujar deformado. Mediante un cilindro metálico y cómo refleja la imagen, se termina de componer", dijo a DIARIO DE CUYO Llob, estudiante de arquitectura que hace algo más de un año le tomó el gustito a la pintura. "Lo mío son todos rostros", contó Rocchetti, un odontólogo que descubrió su veta artística y que, autodidacta, la convirtió en su hobby. "Es una fusión de arte pop y cubismo, y a veces hago relieves", agregó. "Mostraré algunos retratos, otros basados en la tapa de un disco, todas de diferentes años desde el 2014", contó Ruarte, otro autodidacta (aunque pasó por la carrera de Bellas Artes) que incursiona en el muralismo.



El bigote, los lentes, la nariz, las manos, son todos rasgos que inmediatamente remiten a García, coinciden, y toda una tentación para el pincel. "Es muy 'plástico', su imagen llama mucho la atención, tiene mucho para trabajar", resume Ruarte. Pero además, todos comparten el gusto por la música del ex Sui Generis. "Siempre me gustó", aseguró Rocchetti. "Me inspira a pintarlo", acotó Ruarte. "Me atrapa su espíritu de rock. En lo musical es un crack", sumó admiración Llob.