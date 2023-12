La Banda Sinfónica de la UNSJ subirá a escena este jueves para cerrar el año con su "Concierto de Navidad", gratis, en el Cine Teatro Municipal. Creada en junio de 2022 a instancias de un proyecto creado por el maestro Miguel Sánchez, con la participación de los profesores Mariana Cuadra, Melissa Sánchez, Franklin Moreno, Luis Querales, quienes motorizan actualmente la formación.



Una banda sinfónica está integrada generalmente únicamente por instrumentos de vientos, pero esta formación local incorpora también violoncellos y contrabajos. "Es una tradición que algunas tengan cellos y contrabajos y en esta oportunidad, además, habrá piano y guitarra. Son músicos invitados, que suelen estar en el staff, pero que fueron convocados en esta oportunidad por el repertorio de jazz que se hará", explicó Mariana Cuadra.



Sus integrantes son alumnos y profesores del Departamento de Música pero también la integran músicos que están por fuera del ámbito universitario y esta es una de las particularidades, tender ese puente con la comunidad. "Son músicos de la comunidad que en algún momento estudiaron un instrumento y por alguna razón no es su primera profesión, tienen el espacio para contribuir y enriquecerse musicalmente. Para los profesores es una oportunidad única de poder tocar a la par con sus alumnos, ver el avance que se genera en el trabajo conjunto" dijo la profesora de trombón.

A pleno. La Banda Sinfónica completa, en el concierto en abril de este año en el Auditorio Juan Victoria.



En esta oportunidad, el concierto del jueves contará con un director invitado, el maestro venezolano Noel Mijares (ver aparte), cuya participación fue destacada por Cuadra, por la importancia del conductor y trompetista. "Tener al Maestro Mijares en San Juan y que nos pueda impartir sus conocimientos y traiga con él un repertorio tan exigente musicalmente es de gran aprendizaje significativo", aseguró.



El repertorio tendrá el clásico Cascanueces (Tchaikovsky), además de los temas tradicionales de Navidad como Noche de Paz, Adeste Fideles y algunas piezas de películas como Moon River (Desayuno con diamantes).



Pero además, la Banda Sinfónica explorará en este tercer concierto un formato Big Band, que implica que de los 65 integrantes, sólo 20 la componen para abordar un repertorio de jazz. Claro, que serán obras del género alusivas a la fecha. "También tendrá fragmentos del Cascanueces, tocado por la Big Band, con arreglos de Duke Ellington, además de otras canciones de él" adelantó Cuadra.



Sobre la actividad del próximo año, la instrumentista aseguró que intentarán continuar el proyecto el año que viene, si las condiciones se dan. "No creo que tengamos problema. Pero la idea es mantener este proyecto. Hay muchos chicos interesados porque es un espacio que les permite desarrollarse de una manera distinta a lo que lo vienen haciendo, porque por ahí están acostumbrados a trabajar con orquesta sinfónica o ensambles y el trabajo de banda sinfónica es completamente distinto. La importancia que tiene cada instrumento no es la misma que tienen en otras formaciones. Por ejemplo, al no tener violines, las flautas cumplen ese rol en una orquesta, tienen mucha más presencia" explicó la profesora que destacó que gracias a la Banda Sinfónica tienen además una "red de amigos musicales" y colaboran con distintos ensambles.



EL DIRECTOR

Noel Mijares (foto) es un destacado trompetista, compositor y director venezolano, con amplia experiencia en el mundo del jazz así como también en el orquestal. En su formación como trompetista participó en clases con maestros de la talla de: Pierre Thibaud (Francia), Eric Aubier (Francia), Gavot Tarkovi (Hungría), Wynton Marsalis (EEUU), Claudio Roditti (Brasil), Arturo Sandoval (Cuba), entre otros.

En el año 2015 fue nombrado director musical del Venezuela Big Band Jazz, perteneciente al sistema de orquestas de ese país.



Fue nominado al Grammy estadounidense por la grabación del disco "Pa Fuera" del grupo C4 trío y Desorden Público; y ha también fue ternado en el premios Grammy Latinos por su participación en producciones discográficas tales como: "Cosas Perdidas" (2012) del cantautor Ulises Hadjis; "El Tuyero Ilustrado" (2016) de Rafa Pino y Edward Ramírez.

>> EL DATO

Concierto navideño. Jueves 14, 21 en Cine Teatro Municipal. Gratis, con retiro de entrada mañana en boletería de 15 a 18.