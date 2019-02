Siguen las repercusiones en torno a la extraña muerte de Natacha Jaitt. Esta vez, el periodista Mauro Szeta esbozó una despiadada teoría sobre las personas que estuvieron en la habitación con la mediática. ¿Usaron un dedo de la fallecida para desbloquearle el celular y borrar información crucial?

“Si a Velaztiqui le preocupaba el contenido del celular, porque no cierra esta teoría de su miedo, la pregunta es, y le pido disculpas a Ulises (el hermano de Natacha) porque le tengo mucho respeto y me cae bien la forma en la cual lleva adelante la muerte de su hermana, ¿y si usaron el dedo de Natacha para desbloquear su teléfono?”, indagó esta tarde el periodista en “Cortá por Lozano” (Telefe).

Para Szeta, esta truculenta historia podría acreditarse a través de los registros de las cámaras de seguridad. También destacó la utilización de la toalla, la misma que yacía junto al cuerpo sin vida de Natacha en la cama de la suite. “Ésta le habría servido a Velaztiqui como elemento para no tocar el teléfono”, aseguró el panelista.

Las palabras de Mauro Szeta surgen a partir de la declaración del único detenido en la causa, quien cayó por falso testimonio y repetidas contradicciones.

“Cuando cae en cana, Velaztiqui admite la mentira y dice 'la verdad es que estaba preocupado, me sentía con miedo porque cuando entramos a la habitación y vimos el cuerpo de Natacha, yo sugerí llamar al 911 y me dijeron nadie llama, todos calladitos. Ahí se me ocurrió esconder el teléfono'. Pero si estaba con tanto tiempo, por qué cuando llega la Policía no lo entregó. El celular lo encuentra la Policía porque empiezan a requisar todo", señaló Szeta.

El fiscal Diego Callegari adelantó que en las próximas horas se fijará una fecha para realizar los peritajes al teléfono de la víctima para que cada parte pueda designar un perito.