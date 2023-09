Mañana, por América, volverá Marcelo Tinelli con su Bailando por un sueño, nueva edición del certamen que con algunos cambios (ver aparte) pondrá en danza a 30 parejas, entre las que nuevamente habrá un bailarín sanjuanino (en 2006 estuvo Javier Riveros junto a la Tigresa Acuña). Se trata de Emiliano Pi Álvarez, seleccionado para bailar con Nélida "Nelly" Camjalli, con Ariel Pastocchi como coach. Es la dupla número 30, la que llaman "de no famosos" o "del pueblo", aunque dicen que la personalidad de Nelly promete hacerse notar. Se trata de una viuda de 83 años que cobró popularidad en un segmento de abuelos del programa de Nico Occhiato (AbueLuzu). Jovial y picante fue invitada por el mismo conductor para sumarse al elenco. Entonces, las jefas de coaches le propusieron a Emiliano -que ya había participado como extra en algunas ediciones y había sido convocado para la apertura 2023- que fuera su partenaire.



Desde Buenos Aires -adonde se mudó en 2009 tras ganar una beca de la Fundación Julio Bocca-, el bailarín, cantante y actor que estudió comedia musical y danza clásica en San Juan, que pasó por el Ballet Argentino y por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y que, entre otros escenarios, acaba de terminar la primera temporada del exitoso musical Matilda (donde hace el papel de Rodolfo, al que volverá en el verano), dialogó con DIARIO DE CUYO sobre esta experiencia que ya empezó a transitar.



- ¿Cómo fue que tu nombre quedó entre las parejas del Bailando?

- En principio no era algo que tenía contemplado. Había terminado una temporada bastante movida con el musical Matilda y dije "voy a bajar un poco la intensidad", porque fue muy intenso en el mejor de los sentidos. Estaba tranquilo, me habían convocado para la apertura del Bailando, así que estaba ensayando y en eso me llamaron Euge y Lolo y me propusieron ser el bailarín de Nelly.



- Algo de experiencia en esa pista tenés...

- Sí, tuve la oportunidad de acompañar a otras parejas en algún ritmo particular. Estuve con Flor de la V y Martín Pico en un trío de flamenco y también en una coreo grupal en el equipo de Gonzalo Gerber y Flor Vigna. Sirvió para recorrer la pista y entender de qué va el asunto, está bueno...



- Contame de tu compañera...

- Nelly tiene 83 años ¡pero parece de 20! Es una hermosa persona y tiene una energía que nos sobrepasa a todos. Es un personaje, se hizo muy conocida en el programa de Nico Occhiato, y Marcelo, que la había escuchado, habló con ella y la invitó al Bailando. Ya estaban las 29 parejas, la 30 iba a ser de no famosos, me propusieron ser su compañero y me pareció una linda propuesta. Nos conocimos la semana pasada y la verdad que nos llevamos diez puntos desde el principio. Tenemos de coach a Ariel Pastocchi, un crack, nos da bastante tranquilidad porque tiene mucha experiencia, estuvo en muchas ediciones anteriores así que conoce el ámbito.



- ¿Nelly hizo danza alguna vez?

- El único recorrido con la danza creo que debe haber sido en un boliche, pero nos sorprendió en los ensayos porque agarra muy rápido la información que le vamos tirando y tiene muy buena predisposición, que es lo principal.



- ¿Con qué ritmo debutarán y cuándo?

- Estamos ensayando cumbia, todavía no sabemos la fecha. Como este año los equipos eligen los ritmos que van a hacer, elegimos este que es uno de los más amables, donde podemos investigar esto de soltarnos, de divertirnos dentro de la estructura de la coreografía por supuesto, es un certamen importante. Y a medida que tengamos las coreos las iremos preparando, la idea es tener el mayor margen para ensayar.



- ¿Cómo encaraste el hecho de que no vas a lucirte tanto como si estuvieras con una bailarina?

- Creo que mi desafío como bailarín en este momento es justamente correrme un poco de eso, de lo virtuoso y empezar a hacer lucir a Nelly, a sacar lo mejor de ella, también en lo expresivo, lo actoral. Como venimos hablando con Ari, habrá momentos con más requerimientos técnicos, donde tendré que bailar más, pero en principio el desafío es encontrar lugares interesantes en el no virtuosismo técnico de la danza. Y aparte pensar también en el concepto de equipo, estamos los tres tirando para el mismo lado. Acá no hay uno más arriba que otro, si uno se queda, el otro ayuda.



- ¿Tenés expectativas de avanzar hacia la final?

- (Risas) Creo que la única expectativa que tenemos por ahora es la de ir a pasarlo bien, vivir una linda experiencia. Independientemente de cuál sea el resultado, enfocarnos más en el proceso y tratar de disfrutar de eso, sin pensar qué vaya a suceder. También es tan subjetivo todo que tal vez la gente quiera un montón a Nelly y nos quedamos, pero la verdad es que no estamos poniendo el foco en eso, por ahora la idea es ir a divertirnos.



- Se supone que con ustedes las previas serán más benévolas...

- No sé hasta dónde nos va a hacer llegar Nelly, porque es una persona muy honesta, a niveles insospechados, no tiene problemas en decir nada, entonces todo puede pasar (risas), pero en principio estamos en esa posición de pasarlo bien...



- Fuera de lo profesional, cómo tomás esto de entrar a un big-show...

- Sinceramente no sé si todavía soy muy consciente de eso, pero de alguna manera, el hecho de estar en esta postura de ir a pasarla bien, creo que hace que me lo tome más relajado...



- Pero sos consciente de que es un show, más allá de todo...

- Totalmente, uno se suma a un show y es una pieza más. Si puedo aportar para que todo salga bien, sumar y que nos divirtamos todos, vamos para adelante. A mí me resulta atractiva esa propuesta...



- Algunos empiezan tranquilos y con el correr del certamen se enojan con las devoluciones, por ejemplo...

- No, todo lo que suceda es parte del show, entiendo eso y no voy con la intención de tomarme las cosas de manera personal, así que nada, me relaja pensarlo desde ese lugar. Igual también es la opinión del otro, que desde afuera puede ver algo, más allá de que te mataste laburando y ensayando, es válida también. No es que voy con mi idea y muero en esa, el otro puede pensar que falta laburo y quizás tenga razón, son distintos puntos de vista... Igual, si pensásemos "Tenemos que ganar" o "Tenemos que llegar a la final" quizás habría un grado de tensión y expectativa que acá no están.



- ¿Y qué sentís que le aportará el Bailando a tu carrera?

- El Bailando es una gran vidriera, un poco como ponerse en el ojo de la tormenta, me representa un desafío esto de exponerse frente a una cámara, a un jurado y está bueno. Tal vez en otro momento no me hubiera cerrado, porque mi búsqueda iba por otro lado, pero hoy sí y quiero afrontarlo. Me interesa porque la propuesta fue esta, con Nelly, desde ese lado se me volvió interesante. Además soy una persona que cree que cualquier experiencia te suma muchísimo, independientemente de cuál sea. Todo suma, todo te hace crecer, todo te alimenta artísticamente hablando.



- Entonces estás súper listo en la cuenta regresiva.

- Sí, y agradecido por las oportunidades. Entiendo que no son lugares de fácil acceso, donde muchos quisieran y no todos pueden estar; y yo estoy acá parado, ocupando este lugar, entonces estoy muy agradecido a la gente que me convocó, a los que confían en mi laburo. Ojalá que podamos dar un buen show y que ustedes lo disfruten. Acá vamos a estar laburando para eso.

Emiliano y Nelly (centro), junto a Ariel Pastocchi (coach) y Estefanía Pastocchi (asistente)



* Edición con novedades

Bailando por un sueño se verá a las 21.45 hs por América, con Pampita, Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel De Brito en el jurado. Entre las novedades, habrá libre elección de los ritmos por parte de las parejas, una cabina de descargo donde los participantes darán su punto de vista sobre las devoluciones y nuevas reglas para la gala de eliminación. También tendrá un canal de streaming (conducido por Cris Vanadia), todos los días desde la página de América.