Después de 33 años de reinar junto a Rony Vargas en la cordobesa Cadena 33, Mario Pereyra se retira del aire. El anuncio fue hecho por el mismo director de la emisora y conductor del programa Juntos, quien adelantó que la medida será efectiva el año próximo.



"Es la alegría de saber que nos vamos a ir invictos. Vamos a ser como esos campeones del mundo que se retiran sabiendo que ganaron la última pelea", dijo el famoso conductor sanjuanino, no sin antes agradecer a los oyentes: "Todo esto sin ustedes no sería posible. Ustedes son los que cambian el dial según les gusta o no un programa (...)". "¡Muchas gracias! por seguirnos con todos los cambios que se produjeron: la gran satisfacción es que a pesar de los años vamos llegando al final", agregó Pereyra, que si bien aseguró que "la decisión está tomada", no dijo cuándo apagará la luz. "¿El lunes viene?", lo "apuró" al aire Raúl Monti; a lo que Pereyra contestó jocoso "Si Dios quiere".



La noticia -a la que La voz del interior calificó como "Bombazo"- surge poco antes de que la archirreconocida dupla llegue a San Juan, en agosto próximo, cuando participarán de Maridarte (degustación de vinos y comidas), donde brindarán una charla.