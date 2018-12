Pasó más de un año de la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés, cuando dijo que la había acosado en 2012 mientras eran compañeros de elenco en la telenovela Dulce amor. La ficción era protagonizada por Sebastián Estevanez, que en su momento evitó opinar y dijo que era algo "que tenían que arreglar entre ellos".

Recién ahora, tras la enorme repercusión que generó la denuncia de Thelma Fardin, que acusó a Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años, Estevanez le pidió perdón a su excompañera de elenco. "Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte", escribió el actor en su cuenta de Twitter, que recibió una catarata de mensajes en contra por no haberla respaldado en su momento.

"Creo q es Tarde!!!! Aprendan a escuchar y respetar a quién denuncia", "Hablá, contá todo lo que sabes! Esa sería la disculpa más sincera", "Tarde, ante una situación tan compleja y vulnerable para una persona, no se debe dudar, hay que ponerse 'siempre' en los zapatos del otro", fueron algunos de los mensajes que le escribieron, enojados, muchos de los usuarios.

El actor, que primero había dicho que se trataba de una situación que "debían arreglar entre ellos" (en relación a Rivero y Darthés), meses atrás dijo en PH (Podemos Hablar) que se enteró de lo que había pasado cuando la actriz abandonó la ficción de un día para el otro.

"Nunca supe qué pasó. Mi sueño sería que hablaran. Soy muy amigo de Juan, considero que es una excelente personas y buen compañero, y Calu también. Los dos son excelentes actores y me encantaría que se pueda solucionar el problema que tuvieron", indicó.

Entre los fuertes cuestionamientos que recibió en Twitter, los usuarios le recordaron que su padre Quique Estevanez era el productor de la telenovela. El mes pasado el propio empresario hizo controvertidas declaraciones sobre la denuncia de acoso de la actriz.

"Para mí, lo que pasó entre Calu Rivero y Darthés es un hecho re común. Para mí se le dio más (atención) de lo que era. Puede haber ochocientas situaciones como esa. No digo que exageraran, pero creo que ha pasado muchas veces y no se le ha llevado el apunte", opinó el productor el mes pasado.

"Como productor, ante mis ojos, no vi nada raro. Todo normal, natural. No tengo problema en declarar ante un juez lo que vi, pero yo no vi nada. Nunca tuve pruebas. Soy padre, no digo que no le haya pasado, no los puedo juzgar. Si hubiera visto algo, hubiese llamado la atención", aseguró el productor en una entrevista a La Once Diez.