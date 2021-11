Hace dos años, Zona Ganjah estuvo en la provincia presentando "La búsqueda", álbum en el que reflejó los pilares sonoros en los que se asienta: el reggae roots y vintage, el hip hop y el dub. Y hoy a las 23 hs, la banda encabezada por José Gahona y que completan Malaya, Gon Arriagada, Enzo Di Giorgi. Alejandro Avellaneda y Eze Tuma estará en Sala del Sol de Luna Morena (entradas en evenbrite.com.ar) para recorrer sus 18 años de historia y presentar sus nuevas canciones, entre ellas el primer corte de difusión de su próximo disco de estudio, "Cuanto heredamos", que a tres semanas de su lanzamiento superó las 250 mil reproducciones en Youtube y 100 mil en Spotify. En línea con su sentido espiritual y social, ZG explora una nueva vertiente: "Ante tanta inestabilidad, nos volcamos a producir material audiovisual, a hacer encuentros virtuales con la gente. Este primer tema tuvo tan buena repercusión porque lleva un mensaje muy acorde al contexto en el que estamos todos. Hay una cuestión introspectiva y psicológica en conexión con todo lo que atravesamos y lo consideramos un aporte nuestro para sobrellevar esta crisis", explicó el cantante a DIARIO DE CUYO. ZG apunta a compartir con el público la experiencia de la revitalización que, desde lo personal, vivió como una "posibilidad de transmutación que gracias a la música, puedo ver como un aprendizaje". Pero, además, esta canción como otras que vendrán, posiciona al grupo en un punto de partida para afrontar nuevos desafíos.



Ante esta apuesta a múltiples soportes digitales, el músico manifestó que "es un aprendizaje, antes no lo explotábamos, pero el desarrollo de lo audiovisual nos entusiasma mucho y amplía nuestra capacidad de asombro con todo lo que podemos hacer, ahora sumamos actores para que cada canción tenga su propio clip. Es un reto que nos moviliza y es nuestro combustible para seguir creciendo". Por otro lado, Gahona opinó sobre cómo está el escenario reggae nacional: "Es curioso porque en el país nunca se apreció mucha unidad entre las bandas, por ejemplo compartir o hacer colaboraciones. Ahora, en la movida del hip hop que se viene posicionando, hay otra manera y nos enseña que hay otro camino posible; y nos preguntamos por qué no podemos hacerlo nosotros", dijo. "No creo que sea una cuestión de competitividad, quizás cada banda está muy enfocada en cuidar su propio lugar y mensaje. Deberíamos replantearnos esto porque al público le gustará ver más unidad entre nosotros y que se potencie un mismo mensaje entre varios artistas", apuntó el artista chileno, cuya banda -que ya tiene más de 6 millones de seguidores- reafirma su posición como una de las más convocantes y sin límites en su camino artístico.