Liam Gallagher reveló que se reconcilió con su hermano Noel en Twitter, luego de estar enfrentados por años. Esta noticia ilusionó a los fanáticos de Oasis que anhelan con verlos otra vez sobre los escenarios.

En una entrevista con Music Feeds, el líder de High Flying Birds aprovechó para dejar bien en claro que casi nunca piensa en la banda de rock que abandonó hace nueve años, más allá de que suele recordarla, a veces, por diversos motivos.

"Sólo me veo forzado a pensar en Oasis cuando me hacen una entrevista, o cuando hicimos ese documental, porque creo que estaba un poco nostálgico, o cuando estoy cantando sobre el escenario Half The World Away", contestó el músico.

"No pienso en eso (Oasis) en absoluto. Sé que la gente no va a dejarlo ir. Creo que en algún punto es halagador, porque quiere decir que hiciste algo realmente importante. Pero ya lo hice, estoy hecho con eso y no está entre mis pensamientos", agregó Noel.

Cuando le preguntaron si no le daban ganas de volver a Oasis al ver el éxito mundial que están teniendo bandas como los Guns N' Roses, Noel contestó: "Si Axl Rose o Slash o alguno de esos tipos fueran tan buenos como yo, no estarían en Guns N' Roses".

"Bueno, ya conquisté el mundo lo suficiente, y tengo suficiente dinero. En verdad, tengo demasiado dinero. ¿Querés un poco? Te mandaré un poco. ¿Cuánto necesitás?", dijo en tono irónico. Luego, señaló: "No necesito más gloria, no necesito ser un rockero de estadios. Lo hice cuando tenía 20, 30 y 40, y fui bueno en eso. Particularmente no quiero ser un rockero de estadios a mis 50. Creo que eso es indigno", señaló.

En octubre pasado, Noel Gallagher estuvo con su banda en la Argentina en la previa de los recitales de U2 que se llevaron a cabo en el Estadio Único de La Plata. En marzo de 2018, su hermano Liam se presentará en Buenos Aires para tocar en el Lollapalloza.